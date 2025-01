Ryan García cree que pelea contra Pitbull Cruz será más difícil que contra Devin Haney

El boxeador mexicoamericano, Ryan García, ya cuenta los días para poder regresar a los cuadriláteros tras culminar el año de sanción que recibió por parte de la Comisión Atlética de Nueva York a causa del doble dopaje que le fue confirmado durante el combate contra Devin Haney, hecho que por poco acaba con su carrera profesional.

Actualmente el ‘KingRy’ se encuentra en negociaciones para tener un intenso combate contra el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz el próximo mes de mayo con el objetivo de tener un regreso triunfal con una victoria ante este peleador que se ha posicionado rápidamente como uno de los mejores mexicanos de la actualidad; a pesar de esto sostuvo que será un enfrentamiento bastante complicado a lo que tienen previsto.

Durante una entrevista ofrecida para el canal Fino Boxing, Ryan García resaltó que Pitbull Cruz será un rival mucho más complicado que Devin Haney al analizar su estilo de combate y capacidad para resistir golpes, por lo que se encuentra bastante emocionado al poder enfrentarse con un rival de tanta categoría.

“Quiero decir que es más duro, en el sentido de que él es un peleador más rudo, más agresivo, peleará los asaltos completos. Devin es más de intentar boxear, que de estrategia”, expresó el pugilista en sus declaraciones al comparar al mexicano con el trabajo realizado por el estadounidense en su última pelea.

A pesar que todavía no está confirmada esta pelea, todo parece indicar que se llevará a cabo en el icónico Times Square de la ciudad de Nueva York; de concretarla sostuvo que se siente bastante preocupado de cómo puede terminar su rostro tras este enfrentamiento al resaltar las capacidades físicas que posee Isaac Cruz dentro del ring.

“Con Devin no es una pelea tan dura en la que te preocupes por cómo va a terminar tu cara después de la pelea”, resaltó el peleador en la entrevista.

Para finalizar, KingRy resaltó que se encuentra a la espera del cierre de negociaciones que está realizando el jeque Turki Al-Alshikh para poder conocer si realmente se enfrentará contra el mexicano en Times Square; este sería un valioso regreso para García, quien busca recuperar el nivel deportivo que tenía para intentar levantar un cinturón de campeón.

“Todo lo que hace Turki es enorme, me sorprendió cuando salió con esa idea. Me quedé un poco sorprendido de cómo vamos a hacer esta pelea en medio de Times Square, pero supongo que así es como se va a hacer. No creo que se vayan a vender entradas, pero pienso que todo el mundo que esté allí podrá ver la pelea, así que eso está bastante bien”, concluyó.

