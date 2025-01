Latinos de Nueva York entre el miedo y la esperanza ante nuevo gobierno de Trump

Este lunes 20 de enero, Donald Trump regresará a la Casa Blanca, y aunque el líder republicano ha amenazado con comenzar lo que califica como la mayor deportación de inmigrantes indocumentados desde el día 1 de su gobierno, el sentir de los latinos en la Gran Manzana parece estar dividido. Y es que no solo el tema migratorio los mueve a la hora de manifestar su sentir sino también otras preocupaciones como las finanzas, la vivienda y la seguridad.

Mientras algunos inmigrantes, como la mexicana Esther Cuahtepitzi, quien se gana la vida con un puesto de tacos en la Avenida Roosevelt, de Queens, confiesan su temor ante un posible ambiente de hostilidades proveniente de la nueva administración federal, otros como el colombiano Marlon Zárate, se declaran positivos y esperanzados de que no solo Nueva York sino todo el país camine por una ruta mejor.

“Yo pienso que las cosas van a estar más duras para todos, porque con Trump no sabemos lo que en realidad va a hacer, pero le pediría que no nos deporte y que mire bien a la gente que como yo venimos a trabajar honradamente y hacer las cosas bien”, asegura la trabajadora. “La verdad si da miedo, pero tenemos que seguir adelante”.

Su sentir contrasta con Zárate, quien dice, sin tener “ninguna duda”, que el gobierno de Trump va a venir con beneficios que las familias de clase media y pobres van a sentir en los próximos meses, especialmente en las finanzas y la seguridad.

“Yo creo que a Trump lo han satanizado, como si Biden hubiera sido un ángel. No me gustan las amenazas de Trump con deportar a inmigrantes, pero todos sabemos que los demócratas han deportado a más personas que él. Y aquí de lo que se trata es de economía, y si él viene con planes mejores, eso lo vamos a sentir todos, no solo los latinos, sino todos por igual”, asegura el colombiano, de Queens.

“Trump es un tipo que quiere poner orden y eso no está mal. Los demócratas no han hecho nada por los inmigrantes y tampoco por los trabajadores. Yo sigo pagando más renta que antes y eso por culpa de un alcalde demócrata como el que tenemos. Y a esta ciudad se colaron muchos malandros, por culpa de los demócratas”.

José del Carmen Medina, quien vive en la Gran Manzana, tiene una visión intermedia, pues aunque advierte que siente temor ante el efecto que puedan tener las primeras ordenes ejecutivas con las que Trump comenzará su gobierno, no pierde las esperanzas de que haga un gobierno bueno.

“A mí no me gusta Trump, no solo por las deportaciones, sino que me asusta que en los próximos cuatro años siga con esa manera irresponsable de señalar a los inmigrantes de ser los malos, lo que va a generar más odio, más discriminación y hasta más ataques, pero espero que promueva alguna reforma migratoria y pase a la historia como el que ayudó a legalizar a tanto inmigrante que vive atrapado en este país trabajando como burro”, comentó el peruano.

Y aunque el sonajero de posiciones sobre Trump no es monolítico, a juzgar por neoyorquinos de a pie, en lo que coinciden muchos hispanos de Nueva York es que, con excepción de Elon Musk, el multimillonario, quien será parte de los asesores el próximo presidente, es en confesar que no están enterados del historial o algunos, ni siquiera de los nombres del gabinete que ha anunciado el mandatario para su gobierno.

“Yo solo sé que va a trabajar con el rico de Tesla y creo que hay un latino que está casado con una colombiana para ministro (Marco Rubio), pero la verdad no conozco si son buenos o son malos, habrá que ver”, dijo la colombiana Gloria Valenzuela, mientras que su amigo, Yovani Lúcumi, quien vive en la Gran Manzana hace 18 años, reconoció también que desconoce quienes estarán en el segundo mandato de Trump.

“Uno lee y escucha que hay mucha gente a la que ha nombrado, pero son gentes que uno no conoce, solo Elon Musk, que si hace un buen trabajo creo que podría ser un buen político después”, dijo el cubano.

Isadora Lizarazo, quien llegó de la ciudad de Rubio, Venezuela, hace dos años, por su parte no oculta el “terror” que le genera la llegada de Trump a la Presidencia y afirma que espera que “no sea tan malo como se pinta” y no la emprenda contra los recién llegados. También menciona que ha oído que muchos de los asesores de su gabinete son “peores” y la espanta.

“A mí me asusta que nos ataque a los que Biden dejó entrar, solo por venganza. Yo tengo una cita en la corte por asilo para el 2028, pero mi abogado me dice que hay que esperar porque como Trump puede manejar el Departamento de Justicia, de pronto revoque todo eso y quedemos como ilegales y ahí si que nos puede deportar fácil, porque además tienen todos nuestros datos. Ojalá y no”, comenta la joven madre. “Y oí que los que van a ser secretarios y asesores son muy malos, como el de la frontera que sijo que para no dividir a familias va a deportar a todos, papás sin papeles y niños ciudadanos”.