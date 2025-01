Nominado de Trump que retrasó desembolso de fondos por desastre en Puerto Rico dice que continuarán liberando dinero a FEMA

Nueva York – Russell Thurlow Vought, nominado por el presidente entrante Donald Trump a la dirección de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), no respondió directamente a los cuestionamientos sobre si la nueva Administración se dispone a realizar despidos masivos ante potenciales cierres de dependencias del Gobierno.

Vought, quien ocupó la misma posición durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, compareció este miércoles a la audiencia de confirmación en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

Sin embargo, el designado evadió ahondar en los planes de la nueva Administración para reducir el gobierno y sus instrumentalidades bajo el argumento de que Trump no se había expresado al respecto y que aún no se ha establecido la política pública.

“Yo no dije eso. Si vas al video, cuando yo dije eso en la entrevista, yo dije que se necesita hacer, yo no hice un anuncio en nombre de la Administración entrante de que iba a hacer eso; así que yo no vine aquí para hacer eso o elaborar sobre ningún plan a esos efectos, porque yo no estoy seguro que existan”, planteó.

Las expresiones del nominado se dieron luego de que fuera confrontado por el senador demócrata de Nueva Jersey, Andy Kim, sobre declaraciones previas en el sentido de que, bajo una Administración Trump, habrían despidos masivos particularmente en agencias que ellos entienden que no deberían existir.

A la pregunta sobre la independencia de ciertas agencias como la Reserva Federal y si constitucionalmente se podría o no encaminar un plan para cerrar algunas de estas, Vought respondió: “Yo no estoy aquí como un presidente ‘think tank’. Yo estoy aquí como nominado…El presidente no se ha expresado sobre eso. Yo esto aquí en su representación y por su agenda”.

“El presidente ha hablado del asunto de una revisión regulatoria de las agencias independientes. El no ha hablado de la pregunta que has hecho. Yo estoy aquí en su nombre, pero no sobre lo que he indicado sobre las políticas del Center for Renewing America y estoy aquí bajo su agenda”, añadió tras ser cuestionado sobre si el presidente puede establecer las tasas de interés.

Ante la insistencia del senador sobre las tasas de interés, Vought dijo que no iba a hablar sobre el asunto porque es hipotético.

“No es hipotético, yo estoy tratando de obtener un sentido de su entendimiento sobre el poder del presidente. Si a usted lo confirman, usted va a servir en la oficina del presidente y yo quiero tener un sentido de su entendimiento sobre qué el presidente puede hacer y qué no. Y yo creo que eso es una preocupación muy válida”, replicó Kim.

Vought respondió: “De nuevo, senador, yo estoy aquí para la agenda del presidente y mi visión sobre OMB es que es una muy importante agencia, toca todos los aspectos del gobierno federal y es importante para el presidente tener a alguien en esa posición que quiera lograr su agenda y no la suya personal…”.

Por su parte, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, haciendo referencia a agencias como el Departamento de Agricultura (USDA) y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), le preguntó al nominado si estaba comprometido en liberar fondos para alivio por desastres aprobados en el Congreso pronta y completamente.

“Nosotros continuaremos liberando el dinero que apropiadamente ha sido financiado para esas áreas como siempre hemos hecho en relación con el dinero de FEMA”, respondió.

Blumenthal luego mencionó, entre otras, la partida de $29,000 millones de FEMA contenidos en la legislación de presupuesto que fue aprobada en diciembre pasado para evitar un cierre del gobierno y que impactaría el Fondo de Ayuda para Desastres (DRF).

Este fondo no solo tiene impacto en los estados, también en territorios como Puerto Rico.

El senador también indagó sobre el curso que se le dará a los $3,800 millones para asistencia de seguridad en Ucrania.

“De nuevo, senador, yo no voy a adelantarme de los procesos sobre políticas de la Administración entrante; pero en lo que tiene que ver con respuesta a desastres, el presidente siempre ha sido alguien que se preocupa mucho por estas áreas…”, contestó.

“Pero estoy hablando de los fondos para Ucrania, que yo creo que son esenciales, el Congreso cree que es vital. Ha sido autorizado y asignado. ¿Usted liberaría esos $3,800 millones?”, reiteró el legislador.

“De nuevo, senador, yo no me voy a adelantar al presidente en un asunto de política exterior de la magnitud de la situación…”, evadió.

Vought es fundador y presidente de Center for Renewing America, una organización no gubernamental de derecha.

La entidad se enfoca en oponerse a la censura a grandes compañías de tecnología conservadores, difusión de la teoría crítica de la raza, así como en abogar por la imposición de medidas estrictas en las elecciones.

Una semana después de abandonar su posición en el gobierno de Trump, en enero de 2021, Vought creó el grupo con ocho empleados de administraciones republicanas.

Como director de OMB durante su primer mandato, a Vought la correspondió supervisar la implementación y administración de la política del presidente, y desregular agendas en todo el aparato o Rama Ejecutiva.

Alcance de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) es una adscrita a la Casa Blanca que tiene cuatro funciones principales.

La primera es el desarrollo y cumplimiento del presupuesto. A este le sigue la supervisión del rendimiento de agencias, adquisiciones, administración financiera y tecnología informática.

La OMB también coordina y revisa de todas las regulaciones federales importantes por medio de agencias ejecutivas, políticas de privacidad, políticas de información y revisión y evaluación de solicitudes de recolección de información. Otra labor que encabeza la oficina es la autorización y coordinación de materiales legislativos, como testimonios de agencias y propuestas legislativas, entre otros.

La OMB además autoriza órdenes ejecutivas presidenciales y memorandos a los jefes de agencias antes de su emisión.

Vought y Puerto Rico

En el caso de Puerto Rico, a Vought se le vincula con retrasar el desembolso de dinero federal para respuesta a desastres durante el primer mandato de Trump, particularmente tras el huracán María en el 2017.

Entre 2018 y 2020, millones de dólares en ayuda para Puerto Rico fueron aguantados, según confirman investigaciones federales.

El dinero era parte de una asignación del Congreso de $28,000 millones al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), de acuerdo con un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) de esa agencia.

Las limitaciones al flujo de la ayuda respondían a preocupaciones por alegada corrupción en la isla y el mal manejo financiero.

En entrevista con POLITICO E&E News el mes pasado, Charlotte Gossett Navarro, directora jefa para Puerto Rico de Hispanic Federation, dijo temer que Trump y Vought nuevamente tomen acciones para retrasar la recuperación y reconstrucción del territorio.

“Bajo la Administración Trump fue particularmente antagónico, y su visión de Puerto Rico era bien negativa”, describió Navarro. “Uno constantemente sentía que estaba batallando con alguien que quería verte fallar”, añadió.

Al mismo medio, Liz Huston portavoz de transición de Trump, declaró: “El presidente Trump y los oficiales de su gabinete van a servir a TODOS los estadounidenses, incluso esos que no votaron por él en la elección. El presidente Trump va a unir a este país a través del desarrollo y Russell Vought va a jugar un rol importante entregando prosperidad incomparable e ingenio a la gente de Estados Unidos”.

El 22 de noviembre pasado, Trump anunció que nominaría a Vought como encargado de la OMB en un mensaje por Truth Social.

De acuerdo con el presidente, Vought, también artífice del cuestionado Proyecto 2025, “sabe exactamente como desmantelar el ‘Estado profundo’ (Deep State) y acabar con la Instrumentalización del gobierno (Weaponized Government), y él nos ayudará a devolver la Autogobernanza a la gente”.

En respuesta, el nominado dijo que queda trabajo por hacer en nombre de los estadounidenses y que era el honor de su vida haber sido llamado nuevamente.

Sigue leyendo:

Hegseth acusa persecución política tras críticas en su audiencia de confirmación

Boricuas en la diáspora piden a Biden acción ejecutiva para acelerar desembolso de fondos para reconstrucción en Puerto Rico

Trump dice que trabajará con Jenniffer González para “hacer grande” a Puerto Rico otra vez

¿Qué contiene la legislación de presupuesto aprobada en el Congreso que evita el cierre del Gobierno de EE.UU.?