Alcaraz se burla de la lesión de Djokovic tras su derrota ante el serbio en el Abierto de Australia

“Es el mayor error que he cometido”, se lamentaba Carlos Alcaraz analizando su derrota en cuartos de final del Open de Australia ante Novak Djokovic, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

“Sentía que estaba controlando el partido, y le dejé regresar. En el segundo set tenía que haberlo llevado más al límite. Tenía algunos problemas para moverse, y tenía que haberle empujado más. No lo hice”, señalaba el murciano, 21 años y que continuará en el número tres del ranking mundial ATP.

El serbio, 37 años y nº 7, desveló tras su victoria que hubiera podido retirarse de haber perdido ese segundo set, cuando había sido atendido médicamente, portando desde la conclusión del primero un vendaje en el muslo izquierdo, protegiendo abductores.

“Ese fue mi mayor error, no llevarle más al límite, porque después su nivel subió. Y cuando Novak juega así, es realmente difícil. Tuve mis opciones, fue igualado, pero la mayoría de los puntos cruciales cayeron de su lado”, significó Alcaraz.

Preguntado sobre qué pensaba del estado físico de Novak Djokovic, de la lesión sufrida en las postrimerías del set inicial, Alcaraz incidió en que “todo el mundo lo ha visto. En el segundo set todos vieron que le costaba un poco moverse. Luego, en el tercero y el cuarto, yo no vi nada malo. No estoy diciendo que hiciera show, sólo digo que no lo sé, que es obvio que le costaba en el segundo, estaba bien en el tercero y cuarto”.

Alcaraz ¿imitando y burlándose? de la lesión de Djokovic.



pic.twitter.com/jlrferIylr — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 21, 2025

Alcaraz se despistó por la lesión

Una situación que le despistó un tanto, reconoció. “Cuando ves a alguien que pasa por una dificultad física, es como que tú no juegas a tu nivel. Parece que va a ser más fácil, por una parte. Por la otra, tu mente está pensando que no tienes que cometer errores. Creo que no golpeas la pelota dela misma manera”, analizó.

No le afectó, sin embargo, a Djokovic. Según Alcaraz, “yo creo que alguien que está pensando en retirarse en el segundo no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho. No voy a entrar en detalles, pero no creo que se hubiera retirado”“, sentenció.

Relató que su oponente balcánico “empezó a jugar de manera más agresiva, a tratar de no moverse tanto en ese segundo set. Hizo pocos errores, lo que le hizo mantenerse arriba en el set. Fue realmente difícil superar eso”. El serbio comentó que los efectos de los medicamentos ayudaron a que mejorarse, aunque teme por su futuro en el Open. Una situación que ya se ha dado en el pasado en Melbourne, y fue el campeón.

Una lección de futuro: “Me voy con la cabeza alta. Ya he hecho grandes cosas en el tenis, pero jugar contra uno de los mejores de la historia de nuestro deporte me ayuda mucho para el futuro. Tengo 21 años, de estos partidos se adquiere experiencia para saber cómo lidiar con todo”.

