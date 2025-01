Ernesto Laguardia teme a pasar al olvido cuando muera

Los artistas no solo deben su fama a su talento, sino también al apoyo incondicional que reciben de su público. Esta conexión puede llegar a ser tan significativa que muchos famosos consideran a sus fans como parte de su familia. Un ejemplo claro de ello es el reconocido Ernesto Laguardia, quien ha compartido abiertamente la relevancia que tienen sus seguidores en su vida y carrera.

Laguardia es conocido no solo por su talento interpretativo, sino también por su carisma y conexión con el público. Con una carrera que abarca varias décadas, ha participado en emblemáticas telenovelas como “Papás por Conveniencia” y “Corona de Lágrimas”. Además, ha sido presentador del popular programa matutino “Hoy” y recientemente participó en la serie aclamada de Prime Video, “Nadie Nos Va a Extrañar”.

En una reciente entrevista en el programa “El Minuto que Cambió Mi Destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Laguardia habló sin tapujos sobre uno de sus mayores miedos: el temor a ser olvidado. A pesar de que la muerte es un tema intrínseco a la vida y algo que todos los seres humanos enfrentan, Ernesto ha confesado que su mayor terror está relacionado con cómo será recordado después de su partida.

Laguardia mencionó que su deseo es ser recordado por su trabajo y por la huella que ha dejado en la vida de sus fans. Esta perspectiva resalta la importancia que los seguidores tienen en la vida de los artistas, ya que, sin su apoyo, muchos de ellos no tendrían la plataforma que disfrutan hoy en día. Para Ernesto, ser querido y apreciado por su audiencia es vital, lo que refleja un profundo sentido de responsabilidad hacia aquellos que lo siguen.

“Piensas en la muerte, tienes que dejar a tus hijos encaminados con una educación y felicidad. Todo te va preparando para un momento que va a llegar y yo quisiera que llegará de una manera en que no tenga miedo, en donde estoy bien, ya hice lo que tuve que hacer y viendo a mis hijos bien, viendo a Paty bien y que el público no te olvida. A mí es algo que me da terror fíjate, que el público te olvide, porque lo considero una familia más“, comentó el mexicano.

