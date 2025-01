Evelyn Beltrán dice que la nueva novia de Toni no tiene que ver con sus declaraciones

Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen casi un año de haber decidido compartir que terminaron. La modelo, quien ganó notoriedad tanto por su carrera en el mundo de la moda como por su relación con él, ha abierto las puertas a su experiencia personal, desde los días de amor hasta los momentos culminantes que finalmente llevaron a la separación.

Ambos decidieron publicar un comunicado conjunto que sorprendió a sus seguidores, en el que confirmaban el fin de su relación después de más de dos años juntos. En la misiva, la pareja aseguró que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y en un ambiente de respeto. Sin embargo, lo que no se abordó en ese momento fueron las razones subyacentes que habían influido en su decisión.

En una entrevista exclusiva con People en Español, Evelyn se ha atrevido a profundizar en los aspectos más difíciles de su relación y reveló que, aunque hubo momentos llenos de amor y felicidad, también enfrentaron muchas dificultades que pusieron a prueba su unión. Si bien no proporcionó detalles específicos sobre las razones de su ruptura, dejó claro que fue un proceso doloroso pero necesario para ambos.

Evelyn Beltrán aclara que no dio sus declaraciones por el nuevo amor de Toni Costa. | Instagram: @evelynbeltranoficial. Crédito: Cortesía

Evelyn ha respondido con firmeza a estas críticas, defendiendo su derecho a compartir su verdad y su proceso de sanación. En un mundo donde las redes sociales permiten que las personas se expresen libremente, también pueden convertirse en un espacio de juicios rápidos y hostiles. La modelo destacó la importancia de enfocarse en el crecimiento personal y en las lecciones aprendidas a raíz de su experiencia.

Una mujer le escribió en Instagram: “¿Esperaste a que él anunciara que tiene novia para publicar todo esto? Suena como que estás sangrando por la herida, mi reina” y ella no tardó en responderle: “Yo ya sabía que él tenía una pareja desde mayo, era una colombiana, y después en Costa Rica. No tiene nada que ver sobre eso. Lo siento que así tú te sientas, pero no puedo darle gusto al mundo entero“.

La decisión de Evelyn de hablar abiertamente sobre su relación no solo es un acto de valentía, sino también un reflejo de su deseo de empoderar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. En la industria del entretenimiento, donde la imagen es crucial, es esencial recordar que detrás de cada historia hay emociones y experiencias que a menudo no son visibles para el público.

