Evelyn Beltrán, ex de Toni Costa, no estará en NBL

Evelyn Beltrán ha logrado consolidarse como una figura pública destacada, no solo por su relación con Toni Costa, sino también por su propio talento y dedicación en el mundo del espectáculo. Su presencia en las redes sociales ha sido fundamental para mantener su relevancia después de su ruptura, permitiéndole interactuar con sus seguidores y compartir su vida personal y profesional.

Uno de los interrogantes que ha capturado la atención de sus fans es si el 2025 será el año en que Evelyn decida participar en el famoso certamen de belleza “Nuestra Belleza Latina“. A través de sus historias en Instagram, la modelo ha respondido a esta pregunta, generando un aluvión de especulaciones y comentarios entre sus seguidores.

“Dime que te veré en NBL ahora en enero”, le preguntó un usuario de la red social de la camarita. “Desafortunadamente, este año no asistí porque existen las opiniones de terceras personas. El medio artístico, o te hace, o te rompe, y muchas veces tú no tienes el poder sobre eso. Decidí prepararme este año mejor para que cuando tenga la oportunidad de participar, llegue más lejos que lo que hoy en día pude haber llegado”, respondió.

Evelyn Beltrán responde a un usuario de Instagram. | Foto: Instagram: @evelynbeltranoficial. Crédito: Cortesía

Aunque ha confirmado que no formará parte de la próxima edición del show, su respuesta fue clara y contundente: nunca descarta la posibilidad de integrarse al programa en un futuro. Esta actitud demuestra su perseverancia y ambición, rasgos que la caracterizan como profesional. La decisión de no participar en la próxima edición de “Nuestra Belleza Latina” no parece haber afectado el espíritu de Evelyn.

Por el contrario, su enfoque se centra en seguir trabajando en otros proyectos que la apasionan, lo que demuestra que su carrera va más allá de la televisión. Su resiliencia es un ejemplo para muchas jóvenes que la ven como un modelo a seguir. A través de sus publicaciones, comparte consejos de empoderamiento, autoestima y autovaloración, contribuyendo a la construcción de una comunidad que aprecia su autenticidad.

La posibilidad de que Beltrán se sume en el futuro al elenco de “Nuestra Belleza Latina” sigue siendo una meta personal. Su constante búsqueda de nuevas oportunidades y su rechazo a rendirse frente a los obstáculos son atributos dignos de admiración. Evelyn se posiciona no solo como una modelo, sino también como una empresaria que está trazando su propio camino en la industria del entretenimiento.

