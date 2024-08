Evelyn Beltrán se hizo un retoque estético y la juzgan

Evelyn Beltrán ha compartido su viaje de autodescubrimiento y amor propio, enfatizando que los retos en su vida la han llevado a cuidar de sí misma tanto física como emocionalmente. Su reciente decisión de realizarse un retoque estético ha generado opiniones diversas entre sus seguidores.

La ex de Toni Costa se siente satisfecha con los cambios, aunque algunos fans han expresado su desacuerdo señalando que ya luce hermosa y considerándola demasiado joven para someterse a intervenciones estéticas.

“Yo soy una mujer muy segura de mí misma, lo siento que malinterpretes el cuidarme con todo eso que acabas de decir. Siento que es depende con que OJOS tú lo veas. Y me da mucho gusto que tú no te hagas nada cada quien con sus cosas. Gracias por tu opinión mi reina de corazón”, fue una de las respuestas que dio.

Una internauta expresó que ese arreglo se debe a su presunta inseguridad, por lo que le dijo: “En otros tiempos borraría tu mensaje y te bloquearía, pero la verdad que gracias por tu opinión a veces la gente comenta sin saber o sin tener conocimiento de estos procedimientos así que tomo las cosas de quien vienen bella. Saludos”.

Críticas a Evelyn Beltrán

Este tipo de reacciones refleja la diversidad de percepciones sobre la belleza y las decisiones personales, recordando que cada individuo tiene el derecho de hacer lo que crea necesario para su bienestar y autoestima. A pesar de las críticas, Evelyn continúa enfocándose en su propio camino y en lo que la hace sentir bien consigo misma.

“Dios mío, deben amarse como son. Tan joven que eres chica y tantas cosas que te has hecho”, “Eres joven y bonita no sé por qué tanto arreglo el día de mañana te vas a ver mucho mayor de tu edad”, “Gracias a la inseguridad que cargas te sometes a lo que sea”, “¿Por qué te haces tantas cosas en la cara?”, “Super joven y bonita, que necesidad tiene de tanto retoque”, comenzaron diciendo algunos internautas en el post.

Evelyn Beltrán siempre ha sido abierta a los procedimientos estéticos a los que se somete. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

Sin embargo, los opiniones negativas en su contra no se detuvieron y otros expresaron que: “No me la imagino a los 50”, “Se hacen tantas cosas que después no se parecen”, “Tan joven y haciéndote tantas cosas en el rostro. Me parece que ni lo necesitas”, “Ya no te hagas nada está bien así”, “No vale, ya te has hecho demasiadas cosas, en serio debes parar”, “No quieren que las critiquen, pero entonces todo lo hacen público”.

