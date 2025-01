Helmut Marko cree que Checo Pérez intentará volver a la Fórmula 1

El asesor especial de la escudería Red Bull de la Fórmula 1, Helmut Marko, aseguró que la carrera del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no está acabada a pesar de haber anunciado su salida de la organización austriaca y sostuvo que todavía tiene muchas posibilidades de encontrar un sitio dentro de alguno de los otros equipos para la temporada 2026 de la categoría reina del automovilismo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista para F1 Technical, donde sostuvo que sus habilidades y experiencia como piloto resultarían bastante útiles para cualquiera de las otras escuderías que forman parte del circuito.

Estas palabras por parte de Marko sorprenden debido a que siempre se caracterizó por ser uno de los mayores críticos en la carrera del Checo Pérez desde su llegada a Red Bull; a pesar de esto recordó algunos de los buenos momentos que vivieron juntos y los valores que posee a pesar de haber salido de la institución.

“Creo que (Pérez) aún tiene aspiraciones para la Fórmula 1, aunque ya están todas las plazas ocupadas para el año que viene. Sin embargo, si se ausenta un año, como piloto experimentado, siempre pueden surgir nuevas oportunidades”, expresó.

Sergio ‘Checo’ Pérez logró un total de cinco victorias dentro de Red Bull incluyendo el Gran Premio de Mónaco y dos triunfos en Azerbaiyán; por si fuera poco se consagró subcampeón del mundo en la temporada 2023 por detrás de su compañero Max Verstappen.

Para finalizar, el asesor de la escudería austriaca habló sobre los últimos días del Checo Pérez en la Fórmula 1; en sus palabras sostuvo que ya “no podía recuperar su mejor forma” y esto fue lo que lo motivó a dejar al equipo.

“Es un resultado aceptable para ambas partes si tenemos en cuenta los contratos. Al principio, no lo creía. Siguió esperando recuperar su mejor forma una y otra vez. Ganó cinco carreras con nosotros y terminó segundo en el campeonato mundial, pero no funcionó. Al final comprendió que no podía recuperarse de esto y que separarse era la mejor opción”, concluyó Helmut Marko.

Sigue leyendo:

–Lewis Hamilton llega a Ferrari para cumplir su sueño: “Empezamos una nueva era”

–Christian Horner: “Nunca pensé irme de Red Bull”

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 21 de enero