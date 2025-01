Mujeres inmigrantes de la Gran Manzana llaman a estar en pie de lucha para enfrentar las políticas de Trump

Mientras los simpatizantes del recién juramentado Donald Trump aún celebran el regreso del republicano a la Casa Blanca, en hogares de mujeres inmigrantes como el de María González, no pueden ocultar la angustia que los embarga. Trump ha repetido hasta el cansancio que durante su nuevo gobierno tendrá metido entre ceja y ceja deportar a la mayor cantidad de inmigrantes sin papeles, pero eso no es lo único que asalta a la madre mexicana, quien además de confesar que siente mucha incertidumbre ante lo que está por venir, advierte que urge estar preparados.

“Estamos espantados por todo lo que este señor ha dicho que quiere hacer no solo con los que no tenemos papeles sino también con familias en las que hay gente con papeles como la mía, donde yo soy indocumentada pero tengo a mis tres niños que son ciudadanos, pero no podemos quedarnos en el miedo”, asegura la inmigrante, quien vive en Queens. “La clave es estar preparados, y es lo que estamos haciendo, preparándonos, porque el efecto de Trump no solo va a ser en deportaciones sino también en discriminación, en abuso y hasta en la posibilidad de tener buenos trabajos”.

Y precisamente con ese propósito claro, “estar preparadas”, más de 100 inmigrantes latinas se reunieron en la 2da Conferencia Anual de Mujeres, organizada por el grupo La Colmena en Staten Island no solo para manifestar cómo se sienten y qué temores tienen, sino para conocer mejor cómo responder ante eventuales situaciones promovidas por el próximo gobierno y crear planes de acción.

Arlette Cepeda, subdirectora de La Colmena, quien se refirió al encuentro, al que acudieron hispanas de todos los condados, como una reunión para mostrar que ‘la fuerza está en nuestras manos’, destacó la importancia de esos encuentros y dijo que además sirven para “elevar” las voces de las mujeres inmigrantes en la fuerza laboral.

“Esta poderosa reunión une a mujeres inmigrantes líderes de los cinco distritos para dar forma de manera colaborativa a la agenda 2025, asegurando protecciones en el lugar de trabajo para todas las mujeres, independientemente de su estatus migratorio. Estamos listas para el 2025”, afirmó la líder comunitaria.

2da Conferencia Anual de Mujeres, organizada por el grupo La Comena. Foto: Cortesia La Colmena.

La comisionada del Departamento del Consumidor y Protección Laboral de la administración municipal, Vilda Vera Mayuga, quien asistió a la reunión en Staten Island, mencionó que la Ciudad continuará con su compromiso de poner freno a actos de discriminación y abusos a las trabajadoras, sea quien sea el presidente.

“Garantizar que los trabajadores tengan el apoyo que necesitan y acceso a los recursos es vital para ayudarlos a prosperar y ayudar a seguir empoderando a más trabajadores es la misión“, dijo la funcionaria de la administración Adams, al tiempo que advirtió que son múltiples los recursos disponibles que hay para mujeres en la ciudad. “Como mujer, estoy particularmente orgullosa de unirme a ellas para ayudar a las mujeres inmigrantes en la fuerza laboral a comprender sus derechos y acceder a programas cruciales como nuestra preparación de impuestos gratuita en Nueva York y asesoramiento financiero a través de los Centros de Empoderamiento Financiero de Nueva York”.

Yesenia Mata, directora de La Colmena, destacó que gracias al trabajo conjunto de organizaciones, mujeres inmigrantes y trabajadoras de la Gran Manzana tienen claro que empoderarse requiere también que se desarrollen agendas y planes para que las comunidades estén listas ante cualquier intento por vulnerar sus derechos que venga con la nueva administración federal.

“Estas ideas surgieron de la necesidad de las mujeres de decir : ‘queremos saber cómo prepararnos’ incluso antes de conocerse los resultados de las elecciones. Nos unimos para que no nos tomaran las cosas de sorpresa fuera quien fuera la persona que iba a llegar a la Presidencia”, comentó la defensora de los inmigrantes.

“Las mujeres entienden que cuando trabajan juntas hay más poder y urge que nos sigamos reuniendo, no solo en Staten Island sino en todos los condados”, dijo. “Hay que mostrar que no estamos solas sino que tenemos poder y podemos crear cadenas de comunicación, y lo hicimos en Staten Island, donde existen todavía muchas personas que no quieren que haya inmigrantes aquí. Y donde nuestros oficiales electos apoyan mucho a la próxima Presidencia”.

La activista comunitaria agregó que dentro de la agenda 2025 que están creando las mujeres neoyorquinas, no solo los planes del gobierno Trump para sacar del país a personas sin documentos se está abordando sino también cómo reaccionar en eventuales casos sino la defensa de sus derechos en sitios de trabajo y acceso a servicios.

“Las mujeres están aprendiendo más sobre sus derechos, sobre si algo les pasa en su trabajo saber adónde pueden acudir, sobre qué hacer si son víctima de discriminación, o si les roban su dinero en el trabajo. Es una manera de que vean que a pesar de las dificultades que se avecinan, no están solas y estamos preparándolas”, comentó la líder de La Colmena. “Muchas no sabían qué hacer si son detenidas por ICE o si son deportadas qué pueden hacer con sus hijos. Hay angustia y una sensación de temor, pero también estos encuentros son un espacio de reflexión donde reciben las herramientas con las que pueden defenderse y se vuelven redes de apoyo”.

Mata aseguró que otra de las preocupaciones manifestadas por las mujeres que asistieron al encuentro es la postura del alcalde Adams sobre su interés de colaborar con el gobierno federal, por lo que la activista hizo un llamado no solo al mandatario local sino a todos los oficiales electos para que se pongan del lado de las familias inmigrantes.

“Muchas de ellas han escuchado lo que han comentado el Alcalde o la Gobernadora, por lo que nuestro mensaje es que por favor escuchen a las organizaciones que representan a las comunidades inmigrantes, porque si no, vamos a manifestarnos contra cualquier persona que nos de la espalda y siga apoyando a la nueva administración en sus abusos“, agregó Mata.

Tatiana Bejar, directora de programas de organización local de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, recalcó que el trabajo conjunto de organizaciones comunitarias en favor del empoderamiento de las mujeres, no solo es un espacio para planificar agendas de lucha sino también para celebrar los logros conquistados con el poder de organizarse.

“El evento de La Colmena, Strength in Our Hands, Rise Together, es una gran oportunidad para que las trabajadoras del hogar comiencen el año compartiendo nuestras victorias y desafíos en unidad y esperanza”, comentó la líder, al tiempo que reconoció la necesidad de que el panorama mejore para las trabajadoras.

“Las mujeres inmigrantes en nuestra ciudad brindan atención a los niños, apoyo a los adultos mayores y a las personas con discapacidades, y limpian las casas de las personas, pero continúan trabajando en condiciones inseguras e injustas”, dijo Bejar. “A través de la Coalición para el Trabajo Doméstico de Nueva York, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar continúa apoyando a sus organizaciones afiliadas para obtener más protecciones para las trabajadoras del hogar y establecer mecanismos de aplicación conjunta para garantizar que estas victorias sean reales en el lugar de trabajo mediante la participación de funcionarios gubernamentales, trabajadoras del hogar y empleadores”.

Sonia Avila, miembro de la organización Mixteca, quien también estuvo en la conferencia, destacó que es vital que las mujeres tengan espacios como ese para informarse, prepararse y manifestar lo que sienten de manera segura.

“Esta conferencia es para que mujeres como yo, que quieren seguir trabajando y seguir teniendo espacios para ser más fuertes podamos hacer continuos esfuerzos para crear oportunidades para que las mujeres crezcan, se empoderen y lideren a sus familias y comunidades”, dijo Avila. “La Red de Empleadores Domésticos se enorgullece de participar en la Conferencia Strength in Our Hands, Rise Together, reafirmando nuestro profundo compromiso con las comunidades inmigrantes y el papel vital que desempeñan los inmigrantes en la economía del cuidado. Este evento envía un mensaje poderoso: nuestra comunidad no está sola”.

Jennifer Ulloa, organizadora regional principal de Mano a Mano: La Red de Empleadores Domésticos, aseguró que eventos de unidad de las mujeres reafirman el compromiso con las comunidades inmigrantes y el papel vital que desempeñan los inmigrantes en la economía del cuidado. “Este evento envía un mensaje poderoso: nuestra comunidad no está sola”, dijo.

Ben Fuller-Googins, director ejecutivo de la organización Carroll Gardens Association advirtió que las reuniones de mujeres celebran su resiliencia y liderazgo dentro de las comunidades inmigrantes.

“Strength in Our Hands, Rise Together es más que un tema: es un grito de guerra que enfatiza el poder que tenemos cuando nos unimos para promover la equidad, la inclusión y las oportunidades para las mujeres en la fuerza laboral”, dijo Fuller, al tiempo que aplaudió el liderazgo de organizaciones como La Colmena para inspirar y empoderar a más mujeres inmigrantes.

“Juntos, renovamos nuestra dedicación a promover la justicia, la equidad y un futuro moldeado por el empoderamiento de las mujeres inmigrantes”, concluyó.