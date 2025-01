Aleska Génesis desmiente rotundamente a Javier Ceriani

Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, comentó que Aleska Génesis y Clovis Nienow habían protagonizado tremenda discusión al salir de la fiesta de cumpleaños de Carlos Adyan, razón por la cual habrían decidido terminar de una vez por todas.

Ante las declaraciones del periodista argentino, Aleska decidió salir en sus redes sociales y afirmar que su romance con Clovis no llegó a su final por las razones o argumentos presentados por Ceriani a quien acusó de mentir. Dijo que las aseveraciones de Javier eran falsas y pide que si sus detractores tiene pruebas que así las muestren y expongan para el escarnio público.

Génesis también habló sobre la posibilidad de ingresar a La Casa de los Famosos All-Stars y de momento aunque tiene claro que quiere ser parte del reality para que los fans la conozcan mejor, porque en la temporada previa no logró dejar ver lo buena amiga, hermana e hija que ella realmente es en la vida real, razón por la cual ahora la gustaría trabajar en esa percepción de la gente.

También dijo que durante esta semana estaría alejada de las pantallas de Telemundo porque tiene mucho que reflexionar, entre esas cosas su posible ingreso al reality, comentando que el público no tiene nada más de qué preocuparse en relación a Christian Estrada ya que éste no entrará al reality, porque aunque así fuese ella no tiene interés alguno en vivir un nuevo romance en el show, ya que lo único que pretende ahora es hacer alianza con mujeres dentro del show.

