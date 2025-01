Aleska Génesis reflexiona tras su ruptura con Clovis Nienow

La modelo venezolana Aleska Génesis reapareció en Instagram con una reflexión tras su ruptura con el conductor mexicano Clovis Nienow. En un video en el que se observa a la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ caminando en pijama por su casa mientras se escucha una reflexión sobre cómo levantarse a pesar de las dificultades.

“La vida un día te va a romper en mil pedazos. Y en ese momento, cuando parece que todo se derrumbó, ahí, justo ahí, en el caos, en el miedo es donde encontrarás tu verdadera fuerza, esa que te hará recordar todo lo que llevas dentro, lo que te ha sostenido, la luz que nunca se ha apagado y la historia maravillosa que te acompaña. No estás aquí para rendirte, estás aquí para levantarte todas las veces que sean necesarias, para renacer, crecer y para brillar, así el día esté completamente nublado. Donde nadie más pueda ver tu luz, tú la verás y eso es suficiente”, dice la reflexión compartida por la modelo.

Aunque en este mensaje la modelo no menciona específicamente a su exnovio Aleska Génesis, su reflexión puede coincidir con el momento que está atravesando a nivel personal tras su ruptura.

Clovis y Aleska se conocieron durante su participación en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. Aunque hubo atracción desde el principio por parte de Clovis hacia Aleska, ella no le correspondió durante la competencia. Cuando acabó el reality show la pareja confirmó su noviazgo.

Durante los siete meses que duró su relación la pareja acaparó titulares e incluso hicieron viajes juntos llenos de romance. Sin embargo, hace pocos días ambos famosos confirmaron su ruptura por mutuo acuerdo.

Clovis Nienow aclaró en sus redes sociales que le guarda mucho cariño y agradecimiento a Aleska por todo el apoyo que le brindó. Asimismo negó que la modelo lo haya utilizado para ganar fama de alguna manera.

“Lo único que les puedo agregar a ese comunicado es que ella es una gran mujer, un gran ser humano, compartimos momentos increíbles, tiene un corazón hermoso, una familia unida, también superlinda, que me abrió las puertas aquí en Miami cuando llegué, estoy superagradecido con ellos. Ella no me utilizó, al contrario, lo que me dio fue amor, alegrías y compañía”, explicó.

