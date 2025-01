Clovis Nienow dice que Aleska Génesis no lo utilizó

El actor y presentador de televisión Clovis Nienow compartió un video en sus redes sociales para hablar del fin de su relación con la modelo venezolana Aleska Génesis, a quien conoció en La Casa de los Famosos 4. En su mensaje negó que su ahora ex lo haya usado para ganar fama.

La noticia, que ha sido sorpresiva para muchos, ha causado revuelo: “No ha sido fácil, no he salido a decir nada y quería compartirlo aquí porque yo creo que es la gente que me quiere y me apoya. Ayer Aleska y yo publicamos un comunicado diciendo que íbamos a tomar caminos distintos y sí, es así”.

En la declaración, el famoso también dijo: “Les puedo decir que ella es una gran mujer, una gran persona. Viví momentos inolvidables con ella, viajes, risas, compartimos muchísimas cosas bonitas y yo me quedo con eso”.

¿Por qué terminaron Clovis y Aleska?

Todo indica que el tiempo y sus trabajos influyeron, ya que están enfocados en otras cosas: “Ahorita, en estos momentos de nuestra vida decidimos tomar caminos diferentes. Ella ahorita está enfocada en su trabajo, yo estoy feliz y contento de estar en una familia tan bonita como Hoy Día, saludos a todos mis compañeros y productores, a mi familia, amigos, todos. Ahorita estamos tomando caminos diferentes, pero eso no quita que hay mucho cariño, amor, hay mucho cariño. Fue una relación de muchas emociones, superbonitas, ustedes la conocieron”.

Clovis Nienow reconoció que como su amorío fue tan público, no podían reservarse para ruptura.

“Lo único que les puedo agregar a ese comunicado es que ella es una gran mujer, un gran ser humano, compartimos momentos increíbles, tiene un corazón hermoso, una familia unida, también superlinda, que me abrió las puertas aquí en Miami cuando llegué, estoy superagradecido con ellos”.

Dijo que lamenta los comentarios negativos, porque asegura que Aleska Génesis no lo usó, como se ha dicho reiteradamente. “Ella es una gran mujer”, insistió.

“Ella no me utilizó, al contrario, lo que me dio fue amor, alegrías y compañía”, explicó.

Además, descartó que se trate de una estrategia para La Casa de los Famosos All-Stars, en la que Aleska Génesis podría participar.

