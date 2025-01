Cecilia Galliano y la causa por la que se alejó de Gabriel Soto

Cecilia Galliano ha sido objeto de atención mediática en diversas ocasiones, especialmente durante su cercanía con el actor Gabriel Soto, con quien compartió el escenario en la obra “El precio de la fama”. No obstante, esta relación, que fue interpretada por algunos como un romance, ha tomado un giro inesperado. La argentina ha decidido distanciarse del actor, revelando que durante su amistad notó ciertos rasgos “tóxicos” que la llevaron a replantear la dinámica de su relación.

La decisión de Cecilia de alejarse de Soto no fue tomada a la ligera. En entrevistas recientes, ha compartido que la atención mediática que recibió durante su relación con el actor la hizo sentir incómoda. La presión del escrutinio público puede ser abrumadora, especialmente para alguien que valora su privacidad y la seguridad de su familia. Galliano ha expresado que su lealtad hacia las personas que ama es fundamental, lo que hace que no tolere traiciones ni situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar emocional y el de sus hijos.

“Entré en una cosa muy tóxica sin darme cuenta y por eso creo que tomé mi distancia, porque no es mi estilo, no es mi onda. No soy una mujer que ustedes vean que tengo amantes, que salgo con uno, que salgo con otro, tengo muy claro mis hijos y ya cuando pasó esto que nos persiguieron hasta mi casa, eso no me gustó”, reveló a Radio Fórmula.

“Porque ahí están mis hijos, no porque me persigas, no tengo nada que esconder, siempre lo digo, soy un libro abierto, pueden venir a mi casa y no van a encontrar nada que yo no quiero que encuentren. Pero si no le entro a esta cosas maquiavélica de armar, decir y hacer, entonces tomo mi distancia”, añadió.

Cecilia no se refiere únicamente a una amistad superficial. La actriz ha subrayado que su conexión con Soto era significativa, pero que la evolución de esta relación la llevó a un punto en el que no se sintió en confianza. La identificación de comportamientos tóxicos en una amistad es un tema relevante en la actualidad, ya que muchas personas enfrentan relaciones que, aunque pueden parecer positivas en la superficie.

“Tome mi distancia como para: tranquilos, cada uno por su lado, que haga lo que quiera. Yo no quiero opinar sobre eso, porque no quiero tener ninguna respuesta, no me interesa ninguna respuesta del otro lado, si le serví está padre y, sino también”, expresó en la entrevista.

