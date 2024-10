Angelique Boyer se sinceró sobre Cecilia Galliano, ex de Sebastián Rulli

Angelique Boyer ha compartido en varias ocasiones que tiene una buena relación con Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, lo cual ha sido importante para ella y para su relación sentimental. Por ello, la actriz ha expresado su respeto y admiración hacia la argentina, reconociendo que su papel como madre es fundamental en la vida del primogénito que tiene.

“No (tengo celos), al contrario. Soy más partícipe de que las cosas vayan bien, de estar a favor y no en contra. Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmovedor, súper fuerte para ellos”, dijo Angelique frente a la prensa.

“Me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro mucho el apoyo que le está dando a Santi. De igual forma, Ceci, que ahorita está trabajando muchísimo y que no pudo, tal vez, acompañar a Santi a dejarlo en la escuela, como Sebas que sí tuvo oportunidad. Y eso me hace admirarlos como padres que son. Admirar a Santi, que es un tipazo. Y es él y Valentina (hija de Cecilia Galliano) el resultado de esa educación que no puedo más que respetar y admirar”, añadió.

Además, habitualmente menciona que cada quien tiene su historia y que es clave mantener un ambiente armonioso, especialmente por el bienestar del niño. Aunque los detalles específicos sobre sus opiniones pueden variar, es evidente que Boyer busca una relación cordial y positiva con Galliano, centrándose en lo que realmente importa: la felicidad de su familia.

Boyer manifestó estar en contra de aquellos que vivan en un ambiente de tensión y peleas: “Sé que si todas las partes estamos bien, entonces, podemos ser felices y de eso se trata. Y siempre vamos a estar para sumar y no para restar”.

“Los conflictos no tenemos que verlos como algo malo, a menos que no existan las mismas ganas de solucionarlos. Y eso es lo que mantiene unida a una pareja, que por más problemas que existan, existan también las mismas ganas, pero de solucionar las cosas, de hablarlas y de llevarlas adelante”, mencionó la actriz.

