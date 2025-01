La película de terror que ha sido alabada por la crítica y que podría dar la sorpresa en San Valentín

A casi un mes del estreno de “Nosferatu”, la última gran cinta de terror, la cual se convirtió en un verdadero éxito en taquilla, parecía difícil pensar en una producción que pudiera dejar de lado la historia del Conde Orlok en tan poco tiempo.

Y es que aunque “Wolfman”, la nueva película del director de “The Invisible Man”, Leigh Whanell, y protagonizada por Christopher Abbott y Julia Garner, parecía destinada a heredar el “título” de la mejor cinta de terror de la temporada, la serie de críticas mixtas y el mediano desempeño en taquilla, ha dejado lugar a una nueva producción que promete convertirse en el nuevo gran fenómeno del terror en este año: “Companion”.

Aún sin estrenarse, la película de Drew Hancock ya ha logrado conquistar uno de los aspectos más importantes en el desempeño de una película: la crítica.

Y es que a unos días de su estreno, el próximo 31 de enero, el thriller protagonizado por Jack Quaid y Sophie Thatcher, estrellas de las series “The Boys” y “Yellowjackets”, logró hacerse con una de las puntuaciones más altas del sitio especializado Rotten Tomatoes en los últimos meses: un 96% de aprobación.

¿Qué dice la crítica de “Companion”?

De acuerdo con las críticas hacia la cinta de Hancock, la cual narra las vicisitudes de un droide servil que se descontrola en un fin de semana, esta historia destaca por sus matices de comedia oscura y diversos temas fuertes como exploraciones profundas de las relaciones abusivas y la inteligencia artificial.

Thriller de terror divertido, de ritmo rápido y meticulosamente elaborado con una actuación asesina de la protagonista Sophie Thatcher” Crítica a "Companion"

Esta serie de comentarios y críticas podrían impulsar la cinta en una temporada caracterizada por el estreno de cintas con menor atractivo de taquilla. Y es que a comparación de películas como “Get Out” y “The Silence of the Lambs”, las cuales se convirtieron en verdaderos éxitos de taquilla, las producciones estrenadas en este mes carecen de grandes números.

Será hasta el 31 de enero que la gente dictamine si “Companion” puede abrir el camino para uno de los mejores años para el cine de terror con cintas como “The Monkey”, la nueva producción del director de “Longlegs”, la cuarta y última entrega de la franquicia de “The Conjuring”, entre muchas otras.

Las buenas críticas hacia “Companion” podrían, incluso, impulsar a la producción hacia la temporada de San Valentín, convirtiéndose en una verdadera sorpresa en el segundo mes del año.

