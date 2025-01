Las series de Marvel que se estrenan en 2025… ¿Plaga de zombies?

Marvel Zombies 4

Se estrena el 3 de octubre en Disney+.

Aunque será una serie corta, de solo cuatro episodios, Marvel prepara una batalla entre zombies y sobrevivientes, donde verás a reconocidos personajes como Capitán América y la Bruja Escarlata en una versión thriller.

Si bien es una serie animada, promete una visión oscura y más aterradora, lejana a lo que probablemente habías visto hasta ahora, a excepción de “Doctor Stranger in the multiverse of madness”.