Príncipe Harry y dueño de “The Sun” llegan a acuerdo económico

El príncipe Harry celebró una victoria tras obtener un acuerdo en su demanda contra News Group Newspapers (NGN), que posee el tabloide británico The Sun. El hijo del rey Carlos III protagonizó una larga batalla legal en contra de NGN acusándolo de cometer prácticas ilegales para acceder a su privacidad.

En un comunicado emitido este miércoles 22 de enero, NGN dijo que había acordado pagar a Harry “daños sustanciales” después de que él acusara a la compañía de recopilación ilegal de información para historias sobre él y su familia.

NGN reconoce la “grave intrusión” cometida por The Sun en la vida privada del príncipe durante 1996 y 2011. “NGN ofrece una disculpa completa e inequívoca al duque de Sussex por la grave intrusión de The Sun entre 1996 y 2011 en su vida privada, incluidos incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados que trabajaban para The Sun”, decía el comunicado.

El grupo editorial se disculpó por la intrusión en la vida privada del príncipe así como en la vida de la fallecida princesa Diana, madre de Harry. El príncipe Harry vive actualmente en California junto con su esposa Meghan Markle.

“NGN se disculpa además con el duque por el impacto en él de la extensa cobertura y grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años más jóvenes”, decía el comunicado.

El News Group Newspapers (NGN) se disculpa “por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados” instruidos por el grupo, dijo el abogado en el Tribunal Superior de Londres. NGN aseguró que pagará “una compensación sustancial”.

Esto resuelve una larga batalla legal entre el príncipe y el grupo periodístico, momentos antes de que el juicio llegara al Tribunal Superior.

“Como resultado directo de su postura, el príncipe Harry y su familia inmediata han tenido que resistir repetidamente una cobertura agresiva y vengativa desde que comenzó su reclamo hace más de cinco años”, dijo el abogado del hijo del rey Carlos III, David Sherborne.

