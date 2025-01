Anuel AA dice que sabe de política y que ayudará a los latinos en EE.UU. 

El puertorriqueño Anuel AA hizo este 22 de enero una publicación para anunciar la llegada de su hija Emmaluna, fruto de su amor con Laury Saavedra. Sin embargo, la publicación estuvo centrada en la política de los Estados Unidos.

En su cuenta en Instagram, el artista indicó: “Toda mi vida siempre quise ser grande, tenía muchos sueños y poco a poco los fui cumpliendo. Entre tantas metas algunas las he logrado y en otras he fracasado, pero nunca me he rendido en los tiempos malos. Los malos tiempos fueron los que me moldearon y me hicieron más fuerte que nunca para ser el hombre que soy ahora, preparado para enfrentar todos los obstáculos que la vida me presenta”.

El artista indicó que ahora que está en una mejor posición, tiene la oportunidad de ayudar a toda la comunidad latina, hispana a tener una mejor vida, llena de más oportunidades en los Estados Unidos.

Esta promesa la hizo Anuel AA debido a que participó en algunos actos de campaña de Donald Trump, quien asumió la presidencia esta semana.

En la publicación, el famoso no comentó si tendrá algún trabajo dentro del gabinete del republicano, pero sí insistió en que apoyará a la comunidad latina.

“Yo no me las sé todas y hace 5 años atrás no sabía nada de política, pero ahora tengo más conocimiento y estoy en un buen lugar para ayudar a mis hermanos latinos, hispanos, que gracias a ellos tengo la vida que vivo y he cumplido todos mis sueños”, comentó.

Anuel AA también dijo: “Yo quiero, tengo que y voy a poner de mi parte dando la milla extra, voy a hacer lo que sea que yo tenga que hacer para tratar de arreglar tantas situaciones que se están viviendo, como tantas familias separados, algunos afuera y otros adentro de la USA, tantas personas buenas genuinamente, que viven de una vida de bien y no pueden entrar a Estados Unidos, mientras están viviendo hasta abusos inhumanos en sus países”.

Por último, comentó: “Tenga fe, yo sé que todo va a cambiar para un bien y es un proceso que yo no sé cuánto tardará, pero sí se que ahora habemos personas tratando con nuestras vidas porque este sueño se cumpla y poder ayudar a nuestra comunidad, la latina, hispana, en especial la juventud a tener mejores vidas y un futuro mejor, lleno de oportunidades”.

Sigue leyendo:

· Arcángel le dice a Anuel AA que cumpla con sus responsabilidades como padre

· Yailin La Más Viral expone supuestos mensajes privados de Anuel AA hacia ella

· Anuel AA y Laury Saavedra revelan el nombre de su hija