Carlos Mendoza emocionado por las caras nuevas de Mets: “La firma de Juan Soto es bien importante”

El venezolano Carlos Mendoza se acerca a su segunda temporada con los New York Mets y valoró el impacto de la firma de Juan Soto con el equipo, así como la importancia que reviste para el conjunto contar con Starling Marte.

Tras llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en su debut, el venezolano ahora apunta más alto, especialmente con unos Mets de Nueva York que reforzaron su roster.

Los Mets ya superan los $900 millones de dólares invertidos en su nómina. Llegó Juan Soto con un contrato récord, pero también sumaron a Clay Holmes, Frankie Montás, A.J Minter, además de mantener a Jesse Winker y a Sean Manaea.

“Me siento muy bien. Me encanta lo que estamos haciendo. No voy a mentir: la contratación de Juan Soto es enorme para nosotros. Estás sumando un jugador de impacto a nuestro grupo, que ya tiene algunas superestrellas. Francisco Lindor fue uno de los tres finalistas al premio al Jugador Más Valioso. Tienes a Brandon Nimmo. Tienes a dos jugadores jóvenes en Mark Vientos y Francisco Álvarez. También tenemos a Brett Baty y Luis Ángel Acuña… Hicimos algunas incorporaciones realmente buenas”, dijo el estratega a MLB.com.

Carlos Mendoza junto a Juan Soto. Crédito: Frank Franklin II | AP

Carlos Mendoza: “La temporada baja no ha terminado”

Además, Mendoza habló sobre los próximos movimientos que haría la franquicia antes de que comiencen los entrenamientos de primavera a mediados de febrero.

“La temporada baja aún no ha terminado. Todavía tenemos algunas semanas antes de que tengamos que presentarnos a los entrenamientos de primavera, y unas semanas más antes de ir a Houston para el Día Inaugural. Agregamos algunos brazos de calidad, algo de profundidad a nuestra rotación. Eso es importante. Necesitarás muchos entrantes. Estoy entusiasmado con el grupo que tenemos actualmente”, comentó el manager.

En 2024, Carlos Mendoza debutó en Las Mayores de la mejor manera posible, ya que llevó a Mets a Postemporada y eso le llevó a ser nominado al premio Manager del Año. Ahora, para 2025 buscará dar el siguiente paso y brindarle un año inolvidable a la numerosa fanaticada de Mets.

Carlos Mendoza en su primera temporada con los Mets. Crédito: AP

El primer año fue de mucho

Ahora bien, Carlos Mendoza destaca dos lecciones que aprendió la temporada pasada y que fueron decisivas para alcanzar la clasificación, saliendo a flote cuando el panorama era grís.

“Mi mayor lección fue pasando por los momentos difíciles, especialmente la manera cómo iniciamos y el pésimo mes de mayo. Fue cuestión de mantenerme consistente, teniendo una buena comunicación. Fueron dos de las mayores lecciones en el primer año”.

Mientras que, sobre ese carácter y temple que lo caracterizó y fue primordial para los Mets, comentó que el apoyo de sus allegados fue muy importante.

“Mi esposa, hijos y padres me han ayudado a superar esos duros momentos”, agregó el capataz criollo. “No sólo ha sido mi sistema de apoyo, pero el ver a los muchachos prepararse cada día. Si sé que los jugadores, coaches y todos en el estadio están poniendo de su parte y se están preparando para salir y competir, eso me brinda confianza. Eso me mantiene optimista. Me mantiene con calma, si lo quieres describir de esa manera”.

