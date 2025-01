Extenista se vuelve viral por anunciar en video divorcio de su esposo futbolista e incursión en OnlyFans

La extenista rusa Arina Rodionova está dando de qué hablar en redes sociales. ¿El motivo? Un video que subió a su cuenta de Instagram junto a su esposo Ty Vickery. En la grabación informó sobre sus planes de divorcio y su intención de incursionar en OnlyFans.

El clip ha tenido exposición mediática no solo por el anuncio, sino por la forma. Ambos participaron terminaron entre risas. La nacionalizada australiana no especificó las razones de la separación y se limitó a decir que el amor no siempre es suficiente.

“Hola chicos, tenemos un anuncio rápido que hacer, nos estamos divorciando. La vida sucede. Nos amamos mucho, pero a veces no es suficiente. Estamos bien, estamos bien el uno con el otro, nos deseamos lo mejor”, dijo.

La vida de Arina ha estado movida en los últimos días. La tenista participó en el Abierto de Australia que se disputa actualmente, pero quedó eliminada ante la alemana Eva Lys. Esto generó que posteriormente anunciara su retiro de la profesión.

Asimismo, dio a conocer que ahora se dedicará a crear contenido en la plataforma para adultos OnlyFans. Rodionova ha tenido por costumbre publicar fotos con posados sensuales en sus redes sociales.

El pasado 12 de enero comunico oficialmente en su Instagram que incursionaría en la plataforma azul. “Buenas noticias para todos los que preguntaban. Mi cuenta de OnlyFans fue confirmada, así que aquí vamos. Hagámoslo”, indicó.

Carrera de Arina Rodionova

Con 35 años y ya retirada del tenis, Arina se marcó con la posición 184 del ranking de la WTA. Su mejor índice fue 97. Aunque nació en Rusia, en 2014 se nacionalizó australiana.

Comenzó su carrera profesional en 2004. En total ha ganado 16 títulos individuales y 42 en dobles. Nunca ganó un Grand Slam y su mejor actuación fue cuartos de final en dobles del Australia Open en 2016.

En 2023, Rodionova se convirtió en la tenista australiana mejor clasificada y ganó más de 70 partidos en el año.

¿Quién es Ty Vickery?

Ty Vickery es un exjugador de fútbol de la Australian Football League (AFL). Nació el 31 de mayo de 1990 en Melbourne y comenzó su carrera en Richmond Football Club en 2009.

Fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la AFL en 2008 como la octava selección global. En siete años jugó 119 partidos y anotó 158 goles. En 2017 se marchó al Hawthorn Football Club, donde solo disputó seis encuentros antes de retirarse ese año.

Sigue leyendo:

· Madison Keys buscará su primer título de Grand Slam ante Aryna Sabalenka en Australian Open

· Brasileño Joao Fonseca supera marcas de Federer, Nadal y Djokovic en Australian Open

· Alcaraz se burla de la lesión de Djokovic tras su derrota ante el serbio en el Abierto de Australia