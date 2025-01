Israel Reyes defendió a Messi tras celebración burlesca a fans mexicanos

La celebración de Messi a fans mexicanos, presumiendo de los tres mundiales de Argentina, ha dividido opiniones. El último en salir a hablar ha sido el defensor del Club América, Israel Reyes, quien justificó y defendió a ‘La Pulga’.

En una entrevista para ESPN, Reyes fue cuestionado sobre el episodio del fin de semana pasado en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El mexicano analizó al completo la situación y terminó ofreciendo argumentos por los que cree que Messi no hizo nada incorrecto.

“Te voy a decir algo, yo no me di cuenta, porque obviamente estaba cabreado por el gol, no me di cuenta, al final pasó todo, algunos compañeros me tomaron una foto tal, y las vi después. Vaya para mí, creo que es algo que cae dentro del campo, por lo pasional que es el futbol, por lo pasional que te puede llevar a calentar, cualquiera puede hacer esto, para mí es así”, dijo.

Asimismo, Reyes expresó que dentro del fútbol puede llegar a ser común que futbolistas tenga roces con aficionados rivales. Por este motivo, considera que el episodio de Messi entra dentro de los parámetros de “normalidad” y no lo considera una ofensa a la hinchada mexicana.

“Al fin de cuentas creo que todos lo hemos hecho con algún aficionado, te has calentado y sale también en el partido, queda ahí como veo el futbol. Como veo las cosas de la gente hacia el jugador y el jugador hacia la gente, creo que la gente va a disfrutar, desestresarse, sacan todo y el jugador obviamente va a hacer su trabajo y listo, siento que va por ahí o es mi respuesta hacia esto que dices tú”, expresó.

La celebración burlesca de Messi

En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Inter Miami ganó 3-2 en penales a Club América en partido amistoso. Los mexicanos empezaron ganando y Messi fue objeto de incordio por parte de los fans azulcremas.

El ocho veces Balón de Oro empató las acciones gracias a una asistencia de Luis Suárez por una jugada colectiva que inició Jordi Alba. Fue en el festejo donde se desató toda la polémica.

El argentino nada más marcar, se dirigió a la tribuna, levantó sus brazos, comenzó a señalarse su nombre en el jersey y gesticuló e hizo referencia a los tres mundiales que la albiceleste ganó. Básicamente, el gesto de Messi podría traducirse en “¿Yo tengo tres, y ustedes?”.

“Yo 3 estrellas, ustedes… ¿cuántas?”



"Yo 3 estrellas, ustedes… ¿cuántas?"

Clarito Messi contra los hinchas del América de México

