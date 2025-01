Laura Bozzo respalda a Maribel Guardia con rotundo mensaje

Laura Bozzo, presentadora peruana de televisión, dio su respaldo a Maribel Guardia por el conflicto que enfrenta con Imelda Tuñón, la madre de su nieto.

En Instagram, la conductora de exitosos shows como Laura en América, envió un mensaje de solidaridad a la artista.

“Mi apoyo incondicional a mi amiga Maribel Guardia en su lucha por proteger a su nieto, debe tener motivos gravísimos para haber tomado esta medida, sabemos que un niño debe estar con su madre, pero no si ella no está sana”, escribió en la red social.

En la declaración también dijo: “Hemos visto videos muy graves con respecto a la conducta de su madre y sé que hay pruebas contundentes, por eso se tomaron las medidas que la ley dispone para estos casos y no solo la fiscalía, también el DIF y un juez, por tanto le ruego a Imelda se cure, que entre en un tratamiento”.

El respaldo de Laura Bozzo a Maribel Guardia no ha pasado desapercibido en las redes sociales, ya que algunos consideran que su postura está errada.

“Esta se mete en donde no le hablan”, “Que entreguen el niño a su madre”, “El dinero y poder lo que logran hacer, qué injusto caso”, “Qué pena que Maribel en vez de buscar ayuda psicológica busque destruir y hacer daño. Ese niño tiene su madre y merecen una vida aparte”, escribieron algunos.

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La famosa asegura que su nuera no está en condiciones para cuidar a su nieto. Por este motivo, ha pedido que se recupere para entregarle al niño.

Pese a las acusaciones, Imelda ha indicado que está bien física y psicológicamente y que lo que más desea es tener a su hijo José Julián consigo.

“Yo estoy con mi tratamiento psicológico, voy a ser todas las pruebas que se me piden, antidoping, por supuesto y mi declaración, porque no me dejaron declarar, ni me hicieron pruebas, simplemente sustrajeron al menor de la Fiscalía, lo cual me parece muy injusto y no me dejaron verlo”, denunció.

