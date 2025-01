Luka Romero está dispuesto a jugar con la selección mexicana

El nuevo jugador de la Máquina de Cruz Azul en la Liga MX, Luka Romero, regresó al balompié azteca luego de 20 años de ausencia y esto se ha convertido en todo un espectáculo para los hinchas celestes que confían en que pueda er una pieza de gran valor para la organización en su búsqueda por el título de campeón del torneo Clausura 2025.

Toda la carrera futbolística de este jugador se ha desarollado en España e Italia principalmente, lo que le permite darle una nueva perspectiva al cuerpo técnico y a todos sus compañeros de la plantilla; este hecho ha generado una nueva duda sobre su posible participación dentro de la selección mexicana que actualmente se encuentra bajo las órdenes de Javier Aguirre.

En entrevista ofrecida para Milenio-La Afición el jugador reconoció que es algo que podría pensar siempre y cuando le den la oportunidad debido a que sería un punto favorable para seguir desarrollando su carrera; a pesar de esto sostuvo que es algo que debería conversar con toda su familia para estar plenamente de acuerdo en querer aceptar por su bienestar como profesional.

“Estoy enfocado acá en Cruz Azul, en hacer lo mejor posible, y después esas son consecuencias que si lo haces bien con tu club te llaman a la Selección, pero obviamente lo tengo que pensar, hablarlo con mi familia, pensar, y sobre todo, estar enfocado acá y hacerlo bien”, expresó.

“Yo solo pienso en ser Luka Romero, en hacer lo que yo sé hacer, entonces disfrutar dentro de la cancha y ser yo”, agregó Luka Romero en sus declaraciones al referirse a las comparaciones con el astro argentino Lionel Messi.

“En todos los clubes en los que estuve traté de sacar mi mejor versión y de intentar ganarme un puesto y jugar, y acá también vengo con mucha intención de jugar y de sentirme importante. Yo veo un buen futuro. Vengo acá con mucha ilusión y sobre todo eso, disfrutar del fútbol, que es lo que más amo”, resaltó.

Contento en Cruz Azul

Para finalizar, Luka Romero sostuvo que se siente bastante contento de formar parte del proyecto de la Máquina de Cruz Azul para poder levantar un trofeo de campeón al asegurar que la organización ha trabajado muy bien para poder tener las mejores condiciones posibles para poder conseguir sus objetivos.

“Conozco bastantes equipos de México, obviamente no pude seguir la Liga porque son bastantes horas de diferencia, pero sé que son clubes muy importantes y en Europa se conocen también”, comentó Luka. “Estar acá es un orgullo y creo que voy a aprender mucho”, dijo.

“Tuve bastantes ofertas además de México y tuve también varias charlas con Martín (Anselmi), y con (Iván), Alonso, me contaron un poco el proyecto deportivo y eso fue lo me convenció. Los noté con muchas ganas de que viniera y eso me hizo mucha ilusión; ahora, a tratar de que todas esas ganas que me dieron darlas en Cruz Azul”, aseguró el futbolista. “Cuando me llamaron, yo sabía que era un equipo bien estructurado, que está haciendo las cosas muy bien. Estoy con muchas ganas y con mucha ilusión”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Fernando Guerrero cuenta nuevos detalles sobre su retiro

–Ricardo Ferretti lanza dura crítica contra Martín Anselmi por su salida de Cruz Azul

–Mikel Arriola apostará por la juventud en el fútbol mexicano para 2025