Fernando Guerrero cuenta nuevos detalles sobre su retiro

El reconocido árbitro mexicano Fernando Guerrero decidió contar los motivos por los que se retiró formalmente de las canchas al ser considerado como una de las grandes figuras del arbitraje dentro de la Liga MX y especialmente en la nación azteca.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el silbante detalló que ya no estaba siendo considerado por los altos mandos de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), esto luego de dejar de recibir partidos para impartir justicia y posteriormente el retiro de sus gafetes de la FIFA.

“Yo me voy porque es una cuestión de dignidad, cuando estás en un lugar donde ya no eres requerido, cuando no te dan partidos y explicaciones, sigo esperando las respuestas de las personas de la Comisión”, expresó Guerrero.

“A veces no gusta que una persona exprese sus puntos de vista, pero ellos fueron son los que llevan las riendas del arbitraje mexicano. No me dieron partidos y me quitaron los gafetes… pero si me voy por dignidad”, agregó el silbante en sus declaraciones.

Para finalizar, Fernando Guerrero sostuvo que muchas de las decisión que se toman actualmente en la Comisión de Árbitros de la FMF son de manera visceral y no están basadas en un fundamento lógico que favorece al fútbol.

“Yo creo que no es la palabra correcta en manipular las asignaciones, simplemente son decisiones que ellos toman. A veces yo las veía muy viscerales y no pensadas, pero hay ocasiones en que no están preparados para escuchar a una persona hablar de las situaciones que se puedan mejorar. Me queda ese sabor de boca de porque no se pueden decir las cosas como deben de ser, debí de ser políticamente correcto y no lo fui”, manifestó.

“A veces no le gusta a tu superior que le hables de una manera franca de lo que hay que corregir y creo que debí aguantar un poco más y buscar otro momento para hacerles sugerencias de lo que estaba sucediendo”, concluyó el árbitro.

