Pilotos que digan groserías pueden ser suspendidos con nuevas reglas en F1

La Fórmula 1 traerá una batería de cambios a partir de 2026, pero la Federación Internacional del Automóvil (FIA) también decidió sumar nuevas modificaciones en 2025 después de que en el cierre de la última temporada se registraran muchas polémicas con las comunicaciones de los pilotos y las palabras usadas en las radios con los equipos o en diálogo con la prensa.

La serie de directrices dadas por la FIA para las sanciones de los comisarios podrían llegar hasta la quita de puntos y una suspensión, según la escala de la pena al piloto en cuestión. La versión actualizada del código deportivo publicada este miércoles enfatiza en el artículo 12, que tiene vinculación a la conducta indebida.

Este ítem se define como “el uso general de lenguaje (escrito o verbal), gestos y/o signos ofensivos, insultantes, groseros, maleducados o abusivos y que razonablemente pueda esperarse o percibirse como grosero o maleducado o que cause ofensa, humillación o sea inapropiado; agredir (codazos, patadas, puñetazos, golpes, etc.); incitar a hacer cualquiera de las cosas anteriores”, según recogió el sitio especializado Motorsport.

Las multas que se podrían aplicar tienen una cifra de base, que se multiplica por cuatro en el caso de los pilotos de F1. La primera infracción tendrá una pena de 10.000 euros (40.000 euros para un conductor), ambos montos se elevan al doble en el caso de una segunda infracción. A la tercera, se aplica un pago de 30.000 euros (120.000 euros en la Fórmula 1) con el agravante de “un mes de suspensión más deducción de puntos del Campeonato”. Un piloto se podría perder uno o varios Grandes Premios en el caso de que haya alguno durante ese lapso.

Polémica en la F1

La polémica sobre el uso de ciertas palabras invadió a la Máxima con mayor ahínco durante la última temporada, que coronó a Max Verstappen como tetracampeón vigente.

Verstappen fue a Ruanda como castigo. Crédito: Darko Bandic | AP

Justamente, el neerlandés fue el hombre que más estuvo bajo la lupa por estas cuestiones, ya que los comisarios de la FIA lo sancionaron con tareas de servicio comunitario por decir que su monoplaza estaba “jodido” en medio del Gran Premio de Azerbaiyán.

“No era ni una palabra muy mala. El auto fue una mierda. ¡Perdonen el lenguaje, pero es lo que fue!”, contraatacó el hombre de Red Bull. Y siguió con su catarsis: “Todos usamos esas palabras, es parte del ambiente, aunque algunos lo hacen más que otros”.

Días después a ese episodio, el presidente de la Federación, Mohammed Ben Sulayem, se mostró a favor de limitar la emisión de palabras ofensivas con una llamativa comparación: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”.

Respuesta de los pilotos

Esto provocó la inmediata respuesta del flamante piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, quien señaló: “No me gusta la forma en que lo expresó. Utiliza la palabra rapero como estereotipo. La mayoría de los raperos son negros. Sutilmente dice que no somos como ellos. La elección de la palabra es incorrecta. Tiene un elemento racista”. A continuación, le hizo un guiño a Verstappen: “Es bueno mostrar emociones, no somos robots”.

Lewis Hamilton se quejó en su momento. Crédito: Clive Rose | Getty Images

Ya sobre el cierre del año, Super Max fue penalizado con 10 segundos por un toque en la primera curva del Gran Premio de Abu Dhabi con el conductor de McLaren, Oscar Piastri. “Estúpidos idiotas”, fue el insulto del campeón a las autoridades por la decisión y la FIA le quitó dos puntos de la superlicencia. En caso de que un piloto llegue a doce unidades a lo largo de un año, recibe una multa que lo imposibilita disputar una carrera. De hecho, se apoyó en este punto para lanzar una broma en referencia a que será padre próximamente: “Quizás me asegure de llegar a los 12 puntos cuando nazca el bebé. Entonces podré irme de baja por paternidad”.

Además, se aplicarán las mismas multas a “la realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que violen de forma notable el principio general de neutralidad promovido por la FIA en virtud de sus Estatutos, a menos que hayan sido previamente aprobados” y se exigirá una disculpa pública por sus comentarios sumado a una retractación de los mismos. “Cualquier protesta contra una decisión de los comisarios será inadmisible”, sentencia el código deportivo.

