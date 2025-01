Premios Oscar 2025: Las principales sorpresas y omisiones de las nominaciones

Como cada año, el anuncio de los nominados a los premios Oscar 2025, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ha generado una verdadera ola de reacciones, tanto positivas como adversas, respecto a los nombramientos.

Y es que aunque un gran número de pronósticos se cumplieron, como la diversidad de nominaciones a cintas como “The Brutalist”, “Wicked”, “Emilia Pérez”, entre otras, no faltaron las sorpresas y omisiones a un gran número de producciones y actores de diversas cintas.

Las sorpresas

Luego de su triunfo en los pasados Golden Globes, por su destacada actuación en “A Different Man”, Sebastian Stan parecía perder “impulso” debido a su omisión en importantes premiaciones como los SAG Awards. Sin embargo, su nominación en los Bafta, por su trabajo en “The Apprentice”, le dio el impulso necesario para llegar hasta los Oscar, dejando fuera a otros favoritos como Daniel Craig, por “Queer”, Hugh Grant, por “Hereditary”, entre otros.

Al igual que Stan, la actriz brasileña Fernanda Torres, ganadora del Globo de Oro por “I’m Still Here” parecía perder sus posibilidades de obtener una nominación al Oscar por su ausencia de los SAG Awards y los Bafta.

A pesar de ello, el enorme trabajo como una esposa que busca a su marido tras desaparecer, la llevaron a obtener su primera nominación al premio de la Academia, dejando fuera a grandes candidatas como Angelina Jolie, por “Maria”, Pamela Anderson por “The Last Showgirl”, Tilda Swinton, por “The Room Next Door” y Nicole Kidman por “Babygirl”.

La ola de alabanzas y buenas críticas, tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes, lograron darle el “empujón final” a “The Substance” para colarse en la categoría de Mejor Película, convirtiéndose de esta manera en una de las pocas cintas de terror en lograr dicho reconocimiento en los más de 90 años de existencia de la Academia.

Otra gran sorpresa de la lista de nominados fue la serie de nombramientos que “Nosferatu”, el triunfal regreso de Robert Eggers tras el fracaso de “The Northman”, obtuvo. Y es que aunque logró una serie de nominaciones en ternas técnicas, como Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Peinado, entre otras, la Academia volteó a ver a esta cinta tras ser ignorada por otros importantes premios tras su gran éxito en taquilla y crítica.

Las omisiones

A pesar de ser responsable de una de las secuelas más exitosas y alabadas de los últimos años, con “Dune: Part Two”, Denis Villeneuve fue ignorado totalmente por la Academia, siendo superado por nombres que parecían tener menos impulso como Sean Barker, por “Anora”, e incluso Jacques Audiard por “Emilia Pérez”.

Aunque no puede tomarse como una verdadera omisión, debido a la falta de nominaciones en otros premios, la ausencia de Margaret Qualley, quien brilló en “The Substance”, sembró más de una queja entre los aficionados a la cinta y los amantes del cine en general.

De igual manera, la Academia se olvidó totalmente de “Challengers”, de Luca Guadagnino, en la categoría de Mejor Banda Sonora, quien se llevó el Globo de Oro gracias al extraordinario trabajo de Trent Rezor y Atticus Ross. De igual manera, y desde el principio de la temporada de premios, grandes cintas como “Civil War”, “Queer”, “Babygirl”, “The Room Next Door“, fueron totalmente ignoradas y dejadas fuera de todas las categorías.

