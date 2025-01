¿Qué significan las órdenes anti-LGTBIQ+ de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado más de 100 órdenes ejecutivas, directivas que puede dar a agencias y departamentos federales sin tener que consultar al Congreso. Varias de ellas estaban relacionadas con los derechos LGTBIQ+.

Durante su discurso de investidura, Trump anunció que, bajo su liderazgo, el Gobierno estadounidense solo reconocería dos géneros. Esto significa que no se permitirá que las personas no binarias e intersexuales, que no son ni hombres ni mujeres, vean reflejada su identidad en sus pasaportes y otros documentos oficiales.

“Es política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino”, reza la orden ejecutiva que Trump firmó el primer día de su segundo mandato. “Estos sexos no son cambiantes y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible”.

Trump: “Afirmación falsa”

“En todo el país, los ideólogos que niegan la realidad biológica del sexo han utilizado cada vez más medios legales y socialmente coercitivos para permitir que los hombres se autoidentifiquen como mujeres y obtengan acceso a espacios íntimos de un solo sexo y a actividades diseñadas para mujeres”, señala la directiva presidencial. “Esto está mal”.

Según la orden ejecutiva de Trump, “es una afirmación falsa” que las personas nacidas con próstata puedan “identificarse como mujeres y convertirse así en mujeres y viceversa”.

En Estados Unidos hay alrededor de 1,6 millones de personas transgénero mayores de 13 años, según la Facultad de Derecho del Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA) está a favor de facilitar una atención sanitaria de afirmación de género, que es cualquier intervención médica que ayude a las personas a transicionar al género con el que se identifican. Según la AMA, este tipo atención médica “se ha relacionado con una reducción drástica de las tasas de intentos de suicidio y de las tasas de depresión y ansiedad”.

No más iniciativas de diversidad, equidad e inclusión

Trump también firmó una orden ejecutiva para poner fin a todas las iniciativas de “diversidad, equidad e inclusión (conocidas como DEI)” en los departamentos y agencias federales. Según los defensores de este tipo de programas, las medidas DEI garantizan que grupos subrepresentados tengan las mismas oportunidades y reciban un trato igualitario en el lugar de trabajo.

Además de firmar sus propias órdenes ejecutivas, el presidente de EE.UU. también puede revocar las firmadas por su predecesor.

El primer día de Trump revocó una orden ejecutiva de Joe Biden titulada “Prevención y lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual”. Esto significa que, en estos momentos, no existe ninguna normativa para los empleadores que establezca claramente que no pueden discriminar a los empleados con identidades LGTBIQ+.

¿Cuáles serán los efectos de las órdenes ejecutivas de Trump?

Desde 2022, los ciudadanos estadounidenses podían seleccionar X como marcador de sexo en sus pasaportes en lugar de M o F para hombre o mujer. Hasta ahora no está claro qué va a pasar con los pasaportes que actualmente tienen la marca X.

Pero, dado que la administración Trump solo reconoce dos géneros, las personas que se identifiquen como no binarias o intersexuales ya no podrán recibir nuevos documentos que reflejen esa identidad. Esto también puede ser un obstáculo para que se reconozca su identidad en otros lugares, por ejemplo en la escuela o en el trabajo.

La orden también pone fin al requisito de que en los centros de trabajo del Gobierno federal se haga referencia a los empleados transgénero por sus nombres preferidos. Dado que el Gobierno sólo reconocerá a una persona el género que se le asignó al nacer, las mujeres transgénero serán enviadas a prisiones de hombres. Y los empleados transgénero de los departamentos y agencias del Gobierno federal tendrán que utilizar los baños del sexo con el que nacieron.

Consternación en las comunidades LGTBIQ+ y aliados

Los defensores y aliados de las comunidades LGBTQ+ están consternados. Alegan que se está retrocediendo en varios de los logros que tanto les ha costado conseguir.

“Nos negamos a retroceder o a dejarnos intimidar”, declaró Kelley Robinson, presidenta de Human Rights Campaign, el mayor grupo de defensa de los derechos LGTBIQ+ de Estados Unidos.

Sarah McBride, la primera congresista abiertamente transgénero, se opone rotundamente a la normativa recién firmada, que establece que el género es binario e inmutable.

“Ninguna acción ejecutiva, ninguna acción legislativa, puede borrar la realidad de la diversidad de género en nuestra sociedad”, declaró McBride a la cadena estadounidense NBC, que representa a Delaware en la Cámara de Representantes.

