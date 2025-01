Ariana Grande envía emotivo mensaje tras su nominación al Oscar

La actriz y cantante Ariana Grande recibió su primera nominación a los premios Oscar por su papel de Glinda en la película musical ‘Wicked’. La estrella pop consiguió una nominación en la categoría ‘Mejor Actriz de Reparto’ tras el anuncio de la lista de nominados que se dio a conocer el 23 de enero.

Tras conocer su nominación, Ariana Grande se mostró muy emocionada por esta mención y expresó su agradecimiento, en principio, a la Academia, organización encargada de los premios Oscar.

La artista publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que acompañó de una foto de ella cuando era niña luciendo un disfraz de Dorothy Gale, personaje interpretado por Judy Garland, en la cinta de ‘El Mago de Oz’ del año 1939, película en la que esta basada la historia de Wicked.

Ariana Grande manifestó su profunda admiración a Judy Garland, a quien estudió para interpretar a su personaje en Wicked.

“Me siento honrada y profundamente honrada de estar en una compañía tan brillante y de compartir esto con la pequeña Ari que se sentó y estudió a Judy Garland cantando Somewhere Over the Rainbow justo antes de que entrara la gran y hermosa burbuja. Estoy muy orgullosa de ti, pequeña”, comentó Ariana.

Ariana Grande continuó su texto agradeciendo a todas las personas que formaron parte de este camino de éxito en Wicked. Es por eso que mencionó al director de la cinta Jon M. Chu y, por supuesto, a su amiga y coprotagonista Cynthia Erivo.

Grande le dedicó un tierno mensaje a Erivo, quien también fue nominada en los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz por su papel de Elphaba.

“Gracias @jonmchu por darme esta oportunidad y por ser el líder, el ser humano y el amigo más increíblemente brillante. Estoy profundamente orgulloso de mi hermosa familia Wicked. Estoy muy orgullosa de mi Elphie, mi hermana, mi querida @cynthiaerivo. Tu brillo nunca termina y mereces cada flor (tulipán) en cada jardín. Te amo incondicionalmente, siempre”, agradeció Grande.

La actriz finalizó su mensaje diciendo: “Todavía no tengo todas mis palabras, todavía estoy tratando de respirar. Pero gracias. Dios mío, gracias. Universal, Marc, mi familia, mi corazón”, finalizó.

Wicked recibió seis nominaciones en diferentes categorías de los premios Oscar 2025.

Mejor Película.

Mejor Actriz: Cynthia Erivo por su interpretación de Elphaba.

Mejor Actriz de Reparto: Ariana Grande por su papel como Glinda.

Mejor Diseño de Vestuario: Paul Tazewell.

Mejor Maquillaje y Peinado: Equipo liderado por Frances Hannon.

Mejor Diseño de Producción: Nathan Crowley y Lee Sandales.

Mejor Montaje: Myron Kerstein.

