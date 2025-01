Dudas alrededor de Cristina Porta y su posible paso por La Casa de los Famosos All-Stars

Declaraciones van, declaraciones vienen… la verdad es que desde que se confirmó que Telemundo estrenaría en el año 2025 “La Casa de los Famosos All-Stars” fueron muchos los nombres que el público acuñó como favoritos para ver en dicha edición, el de Cristina Porta siempre estuvo entre sus favoritos. Sin embargo, las decisiones que la producción, supuestamente, tomó rumbo al resto de habitantes la dejó fuera de juego, aún y cuando según sus declaraciones ella ya había aceptado entrar y se estaban trabajando en las condiciones de su contrato.

¿Qué imposibilitó que Telemundo y Porta llegarán a buen término para el All-Stars?, según declaraciones de la española, su negativa se debió a que la cadena confirmó el ingreso tanto de Luca Onestini, su ex novio, y de Paulo Quevedo, con quien la periodista vivió un “affaire” que no terminó bien.

Cristina alega que por amor propio, básicamente, no podía ser parte de un reality en el que se vería las caras con dos de las personas que más daño le habían hecho a nivel personal. Razón por la cual debía ser consecuente con ella misma y sus nuevas convicciones de vida, antes que con Telemundo o con el público por conveniencia económica o por beneficio laboral como experta en realities.

Ahora bien, ¿qué ha cambiado desde que ella emitiera dichas declaraciones a través de un Live en su cuenta de Instagram? Aparentemente no ha cambiado nada, Paulo y Onestini siguen siendo parte del proyecto, supuestamente y lo decimos así porque al día de hoy Telemundo no ha confirmado a ningún famoso para su All-Stars aún y cuando tenemos una larga lista de celebridades que han dicho que ya hasta firmaron contrato, entre ellos: Niurka Marcos, Alfredo Adame y Laura Bozzo.

Pero, Cristina Porta en una entrevista reciente para el canal de YouTube de “Vaya Vaya TV” hizo alusión a que no iba a entrar pero también hizo pausas utilizando términos que hacen que muchos de sus fans se animen a creer que en efecto será parte del proyecto.

A nivel personal no creo que Cristina Porta entre al reality, sobre todo porque sus argumentos hablan de un compromiso personal al que ella no le está poniendo precio económico. Si al final entrase al All-Stars y tanto Onestini como Quevedo sean parte de dicha edición, muchos podrían considerar que al final Telemundo le presentó una oferta que no pudo rechazar. Pero repito, esto va en una dirección diferente al tipo de persona que ella ha expuesto ante sus fans que es. Pero esto mismo, sigo sin creer que ella vaya a terminar claudicando ante el proyecto.

Por otra parte, Porta no es la única que está jugando con los supuestos. Así como ella tenemos a Clovis Nienow, Aleska Génesis, Daniela Navarro, Adrián Marcelo, Samira Jalil, Lupillo Rivera, Patricia Corcino, Rey Grupero y hasta la mismísima Maripily Rivera, entre otros. Que siguen jugando entre que sí, pero que no saben, pero que tal vez, pero que tienen tiempo aún para decir sí o no.

Son pocos los que han sido categóricos al decir que no como Guty Carrera, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Osvaldo Ríos.

