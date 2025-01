Eduardo Verástegui arremete contra Karla Sofía Gascón por su nominación al Oscar

El anuncio de las nominaciones a los premios Oscar de este jueves desató una fuerte polémica, particularmente entre los detractores de la película “Emilia Pérez” y su protagonista, Karla Sofía Gascón. Uno de ellos fue Eduardo Verásteguí, quien arremetió contra la española.

Sofía Gascón hizo historia al convertirse en la primera artista abiertamente transgénero en conseguir una nominación a Mejor Actriz en los premios de la Academia, algo que no fue bien visto por el mexicano.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Verástegui, quien es conocido por su postura conservadora en temas sociales y políticos, llamó señor a la actriz y aseguró que está ocupando un lugar en la en la lista de nominadas que no le corresponde.

Karla Sofía Gascón compite en la categoría de Mejor Actriz contra Demi Moore (The Substance), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), y Fernanda Torres (I’m Still Here).

“Me estoy enterando que este SEÑOR está en la lista de nominados al Óscar como mejor ACTRIZ. Hace tiempo me llamó sinvergüenza por decir la verdad, aquí le dejo otra: sinvergüenza es quitarle la nominación a una mujer utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en la lista de nominadas que no le corresponde“.

“Sinvergüenza es desplazar a las mujeres de los espacios que antes les eran exclusivos imponiendo su auto percepción por encima del sentido común”, dijo Verásteguí.

“No podemos permitir que las mujeres, LAS MUJERES, se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías, por HOMBRES que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías solo porque se perciben como mujeres“, agregó.

“Señor @karsiagascon, debería pedir a la Academia que le cambien de categoría, ¿o acaso no quiere competir contra los artistas de su mismo sexo?“, añadió el también actor y cantante, junto a un video de Gascón respondiendo una pregunta en una alfombra roja sobre algunos famosos, entre ellos Verástegui, que se refieren a las mujeres trans como hombres.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Eduardo Verástegui hace comentarios sobre figuras de la comunidad LGBT. Anteriormente fue tachado de “transfóbico” por referirse a Wendy Guevara como un hombre, a pesar de su proceso de transición.

El posteo de Verástegui de inmediato provocó polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron su punto de vista, otros criticaron su poca tolerancia y empatía.

