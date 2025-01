Niurka reacciona al deseo de maternidad de Romina con su novia

Niurka Marcos compartió sus pensamientos sobre los planes de su hija, Romina, quien ha expresado su deseo de convertirse en madre. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, no dudó en abordar este tema, revelando tanto sus inquietudes como su apoyo incondicional hacia los caminos que decide tomar su hija.

Para Niurka, la posibilidad de que Laura, la pareja de Romina, quede embarazada es una realidad que le resulta extraña. Las opiniones de la vedette sobre la maternidad parecen estar matizadas por su propia experiencia de vida y comprende las implicaciones que un rol tan importante conlleva.

“Sería algo muy raro porque ella es una mujer, Laura, una mujer muy varonil y sería muy raro verla embarazada. Bueno, ese es mi punto de vista”, dijo la cubana a Gustavo.

Su preocupación se centra en el hecho de que Romina y Laura están construyendo una familia, y en el estado de madurez emocional y personal de su hija. Desde su perspectiva, la maternidad no es una decisión que se deba tomar a la ligera, especialmente en una etapa de autodescubrimiento, y lo que implica criar a un hijo.

Niurka también expresó su respeto por las decisiones que Romina tome en su vida, enfatizando que cada persona necesita su propio tiempo para encontrarse y definirse. Este mensaje de aceptación y apoyo es clave en el reto que representa ser madre en la actualidad. La postura de Marcos invita a reflexionar sobre la importancia de que cada individuo realice un trabajo interno antes de enfrentarse a la responsabilidad de la maternidad.

Además, el énfasis que Niurka pone en la madurez de su hija resalta la necesidad de un desarrollo emocional sólido previo a asumir roles que pueden ser abrumadores. La maternidad no solo demanda amor y dedicación, sino también capacidades psicológicas y emocionales que a menudo se pasan por alto.

Al reconocer que su hija está en un proceso de crecimiento personal, Niurka brinda un mensaje que aboga por la autoexploración y el autoconocimiento como bases fundamentales para tomar decisiones significativas en la vida: “Romina me lo dijo: ‘Tal vez se escuche egoísta, pero si no estoy lista para cuidarme, protegerme, defenderme, todavía soy muy vulnerable’. Eso se me hace muy justo y muy humano“, agregó.

