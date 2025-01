Ana Patricia contó el poco sueldo que cobraba en Univision

Ana Patricia Gámez ha sido una figura destacada en el mundo de la televisión hispana durante más de una década. La mexicana tomó la decisión de dejar su puesto en “Despierta América”, un programa matutino en el que trabajó durante ocho años. Durante su tiempo en el espacio, se convirtió en una de las caras más reconocibles y queridas por el público, logrando conectar con una audiencia diversa a través de su calidez y autenticidad.

En una reciente entrevista, Ana Patricia reflexionó sobre su carrera y los inicios en la televisión, compartiendo anécdotas sobre los desafíos que enfrentó al principio. La presentadora recordó los escasos ingresos que percibía en sus primeros trabajos en este ámbito. “Yo sentía que ya no era mi lugar o que ya no iba a crecer, porque si ya me querían quitar del aire por quitar un salario, yo dije: ¿qué más me queda aquí por crecer?”, le contó a Rodner Figueroa.

“Recursos humanos y finanzas se dan cuenta que es ilegal que me estén pagando (literalmente) $500 dólares a la quincena entonces me deben dinero”, agregó durante la exclusiva. La mexicana también agregó “un contratazo de $15 mil dólares al año”, mientras que la empresa le terminó generando un retroactivo.

Luego de su etapa en “Despierta América”, que fue fundamental en su crecimiento profesional, Gámez aceptó un nuevo reto al convertirse en la conductora de “Enamorándonos”, un programa de citas junto a Rafael Araneda. Este cambio representa un nuevo capítulo en su carrera y demuestra su versatilidad como presentadora.

Además de su carrera en televisión, Ana Patricia también ha incursionado en el mundo de los negocios al fundar Beashion Boutique, una tienda que refleja su excelente sentido de la moda y su deseo de compartir su estilo personal con el mundo. A pesar de sus logros, Gámez nunca olvida sus raíces. La empresaria ha compartido momentos de su vida antes de alcanzar la fama, cuando trabajaba como cajera.

“No tenía ni un quinto. Yo compraba cosas en las tiendas de segunda y con lo que vendía en E-Bay me compraba unos zapatos. Yo sentía en mi corazón que eso iba a ser mío”, reveló Ana Patricia poco antes de participar en ‘Nuestra Belleza Latina’.

