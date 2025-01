Anuel AA participa en la Semana de la Moda de París

Anuel AA, cantante puertorriqueño, participó en la Semana de la Moda de París para apoyar al diseñador Amiri, de quien luce muchas de sus prendas.

En una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, el famoso dijo que se siente feliz del trabajo que ha hecho el diseñador. “Gracias a Dios tengo buena relación con él y muchas oportunidades”.

Jordi Martin, paparazzi del show de Univision, le preguntó al intérprete de La llevo al cielo si tenía planes de quedarse algunos días en la capital francesa y el famoso contestó: “Sí, estoy aquí terminando mi álbum ahora”.

En este evento, hubo muchos artistas latinas como Becky G, Ozuna y Manuel Turizo.

El reportero español comentó: “Bueno, pues Rauli, Lili, a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando llegan las furgonetas de los artistas latinos tienen muchísima más repercusión que los raperos americanos y los artistas europeos. De verdad que los artistas latinos están super de moda en el mundo entero, de verdad, no os exagero. Ayer llegaban al desfile como auténticas estrellas, pero al nivel de Kate Moss“.

Luego, Martin habló de la actitud que tuvo el reguetonero, con quien ha tenido roces en oportunidades anteriores.

“La verdad que me sorprendió porque últimamente conmigo no estaban las cosas muy bien, pero ayer, quiero agradecerle desde aquí el gesto que tuvo conmigo de atendernos, fue breve, pero darle las gracias a Anuel y a su equipo por atendernos”, agregó.

Esta semana, Anuel AA anunció la llegada de su hija Emmaluna, fruto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra.

En su cuenta en Instagram, el boricua compartió una serie de imágenes con la niña, pero para sorpresa de muchos, en la descripción no habló del nacimiento de la bebé, sino de política.

El texto del artista estuvo dirigido a la situación de los Estados Unidos, poco después de que Donald Trump, a quien Anuel apoyó en las elecciones, asumiera el poder.

“Yo no me las sé todas y hace 5 años no sabía nada de política, pero ahora tengo más conocimiento y estoy en un buen lugar para ayudar a mis hermanos latinos, hispanos, que gracias a ellos tengo la vida que vivo y he cumplido todos mis sueños”, comentó.

