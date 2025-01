Carolina Sandoval le responde a una seguidora que cuestionó su método para rebajar 

Aunque Carolina Sandoval ha insistido en que usó métodos naturales como la ingesta de papaya para rebajar, todavía hay usuarios en las redes que no le creen y aseguran que realmente se operó.

Recientemente, la famosa fue cuestionada por una seguidora, que le dijo que su pérdida de peso se debe a que tomó Ozempic, un tratamiento para la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Ante el comentario que apareció en su cuenta en Instagram, la Venenosa, como también es conocida, no dudó en responderle.

“Hola, hola. ‘Ella se inyectó Ozempic’. Ella lo único que hizo fue cambiar de hábitos y ponerte a pensar. Yo entiendo que las cosas que no son tan complicadas son difíciles de creer, lo entiendo, pero, ¿sabes una cosa? Es muy sencillo. Lo que pasa es que las personas que ahora tienen redes sociales, les es mucho más fácil inventar, que creer”, aseguró.

“Te voy a decir algo y te lo voy a decir desde lo más profundo de mi corazón, ya estoy acostumbrada al qué dirán, ya mi mundo está lleno de tantas cosas buenas que entendería completamente que las personas que básicamente dicen que una persona haya bajado de peso tan rápido solamente se fijan en el peso, pero no se fijan en el tiempo. No fue rápido, no bajé de peso nada más, me desinflamé”, añadió.

Dijo también que hace unos años tuvo un problema estomacal tan fuerte que terminó en la emergencia de un hospital. “¿Qué fue lo que sucedió? Que por supuesto me asusté, me hicieron endoscopia, cuanto examen existía, y, ¿saben qué? La papaya me cambió la vida. Empecé a asimilar el sabor y empecé a desinflamarme, a sentirme mejor en todo sentido. Yo estaba teniendo dolores en la rodilla, muchos dolores de la rodilla, antes de conocer la glucosamina incluso”.

La venezolana aseguró que se siente mucho mejor con cómo se ve y se siente. “En la vida real, las propias amigas de uno, que te conocen de toda la vida, me han dicho, estás increíble, estás fabulosa. Me he desinflamado, yo entiendo que el cambio es increíble, cuando me visto, ahora que no tengo que cubrir con mis fajas los gorditos de mis lados para algunos vestidos”, reconoció.

