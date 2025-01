Carolina Sandoval revela cómo hacer un detox con papaya 

Caracterizada por mostrar buena parte de su día a día, la presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval publicó esta semana en su cuenta en Instagram un video en el que habló del detox que hace con la papaya.

En el material confesó que aprovecha esta fruta al máximo para mantener el peso que quiere.

Una de las primeras recomendaciones que hizo es poner a remojar las semillas de esta fruta y luego beber esa agua para lograr depurar el organismo.

“Cómprate una papaya que esté lista, que esté madurita y si quieres hacer un detox, se tiene que hacer con las pepas de la papaya. Yo particularmente pienso que si eres una persona organizada y sabes lo que quieres hacer, vas a lograr muchas cosas. Yo he logrado, por ejemplo, mi desinflamación de cuerpo a lo largo de un año y medio, ya he logrado un peso estable. Aunque yo no empecé a hacer lo de la papaya por el tema de la flacura, de qué se yo, les tengo que decir que cuando yo me ve, digo ‘Dios mío'”, dijo.

En este sentido, comentó: “Las semillas, si las pones en agua, te van a servir para hacer detox”.

Pero este no es el único beneficio que tiene, según contó, ya que también la usa cuando tiene problemas de sueño: “Agarras una maderita, yo en este caso voy a hacer algo que les recomiendo: las conchas de la papaya las pones a sancochar, después esa agua la pones en reposo y eso te va a servir como té para dormir”.

Indicó que cada mañana procura beber un batido de papaya en las mañanas. “Señores, el jugo de papaya, si tu lo haces, te puede ayudar a desinflamar, entre 20 y 30 libras, si tú durante tres meses eres absolutamente constante. Esa es la purita verdad”.

Entre los beneficios que mencionó está que es un diurético natural, tiene vitamina C, ayuda con la cicatrización, desinflama a un punto que toda la grasa acumulada durante el cuerpo.

Sigue leyendo:

· Carolina Sandoval: médium habla de su futuro con su ex

· Hija de Carolina Sandoval se ha sentido “intimidada” por Nick Hernández

· Ex de Carolina Sandoval la habría amenazado con denunciarla