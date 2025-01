Jennifer López ofreció un show sorpresa durante el Sundance Film Festival

Durante su paso por el Sundance Film Festival, Jennifer López deslumbró a los asistentes con una actuación inesperada en el famoso club nocturno Casamigos. La actriz y cantante sorprendió a todos al subir de forma espontánea al entarimado del DJ para ofrecer una presentación.

Según reportes del portal Page Six, J.Lo llegó al club en un ambiente relajado y lleno de buena energía. Fue directamente a la mesa del DJ Chase B para bailar y cantar ante la multitud, tocando temas como “Jenny From the Block”, “Get Right” y “All I Have”.

“Llegó de buen humor y fue directamente a su mesa donde bailó y cantó durante la primera parte de la noche. Fue entonces cuando la gente comenzó a notar que estaba allí. Luego se subió al escenario y comenzó a cantar ‘Jenny’ y luego ‘All I Have’”, reveló una fuente el medio antes mencionado.

La estrella de 55 años interactuó con los presentes, transmitiendo buena energía musical a través de su presentación.

“La energía zumbaba y el Casamigos fluía. Ella cambió la vibra de la noche“, dijo la fuente.

Jennifer López, quien, a pesar de su apretada agenda, siempre encuentra la manera de sorprender a sus seguidores. compartió a través de sus historias de Instagram algunas de las fotos que capturó durante la fiesta, donde ella posó junto a algunos amigos, luciendo un atuendo beige que consistía en chaqueta corta y pantalones de cintura alta, que combinó luciendo joyería dorada y gafas oscuras.

La también actriz llegó a Park City este fin de semana para el estreno mundial de la película “Kiss of the Spider Woman”, del cineasta Bill Condon.

¿De qué trata “Kiss of the Spider Woman”?

La cinta estará ambientada en una prisión argentina, ubicada temporalmente a principios de la década de los 80, en medio de la Guerra Sucia, donde dos presos, Luis Molina (Tonatiuh) y Valentín Arregui (Diego Luna), conviven y para escapar de su realidad imaginan una película protagonizada por una diva del cine conocida como Ingrid Luna (Jennifer López).

