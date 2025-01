Karla Sofía Gascón opina sobre los malos comentarios por su actuación en ”Emilia Pérez’

La actriz Karla Sofía Gascón hizo historia en el cine al ser la primera mujer trans en ser nominada a la categoría Mejor Actriz en los premios Oscar. Gascón protagonizó la película ‘Emilia Pérez’, una cinta que ha sido blanco de fuertes críticas por diferentes razones de su trama, basada en México, su producción y dirección.

Gascón habló sobre los fuertes comentarios que ha recibido por su actuación en la película y posterior nominación al Oscar. La actriz española ha sido blanco de comentarios ofensivos en redes sociales y críticas hacia su trabajo en la cinta. A pesar de las críticas, ‘Emilia Pérez’ es la película más nominada en la historia de los Oscar con un total de 13 menciones.

La protagonista de ‘Emilia Pérez’ se encuentra haciendo promoción a la cinta por lo que asistió al programa ‘De Estreno’ conducido por Gaby Cam y Javier Ibarreche. En el programa Gascón habló sobre los comentarios recibidos por su actuación en la cinta y por otros aspectos de su vida.

La conductora le preguntó a la actriz si los malos comentarios sobre su actuación en ‘Emilia Pérez’ le ha hecho cambiar su perspectiva sobre su propio trabajo.

La actriz aseguró que no son válidas las opiniones con base en insultos y que intentan denigrar a la persona. Gascón aseguró que no se detiene a reflexionar sobre lo que dicen estas personas, por el contrario los bloquea inmediatamente.

“Estoy acostumbrada a recibir odio, los comentarios que recibo no son algunos que puedas decir ‘Me ha gustado esto’ o comentarios respetuosos como la gente que escribe en un periódico de categoría. A mí, las opiniones con insultos, con odio e intentando denigrar, para mí no son válidas, porque no vienen del respeto […] No me pone a reflexionar éste tipo de cosas porque automáticamente bloqueo a esas personas y los comentarios”, precisó.

Karla Sofía Gascón criticó que en redes sociales las personas se sientan con libertad de insultar y esparcir odio.

“No entiendo cómo podemos seguir que nuestros espacios, que son una extensión de nuestra propia vida, que es son las redes sociales, se conviertan en un muro para que cualquiera pinte lo que le de la gana, insulte, odie y, encima te diga que cómo tienes el valor de ‘bloquearlo’; me parece el colmo de la vergüenza”, dijo.

Emilia Pérez está nominada en 13 categorías en los Oscar incluyendo ‘Mejor Película’, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Guion Original, Mejor Canción, entre otras.

