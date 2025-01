‘Te lo advertimos’: Fans le envían mensajes a Clovis Nienow tras romper con Aleska Génesis 

El actor Clovis Nienow compartió recientemente una fotografía desde el gimnasio y sus fanáticos han hablado de la ruptura que enfrenta con la modelo venezolana Aleska Génesis. Para muchos de sus seguidores, esta era una situación que se veía venir.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios le dijeron: “Te lo advertimos porque te apreciamos, pero tú no”, “No es bueno decir, te lo dijimos que pronto terminaría. Pero si es para bien de los dos que bueno ánimo y sigue adelante”.

Otros escribieron: “Clovis, ya no pierdas oportunidades de trabajo por una mujer y ya no mezcles trabajo con relaciones amorosas”, “Papi, te lo dijimos… Amigo, date cuenta, pero por los menos tus ojos sí son de verdad”.

¿Por qué los fans de Clovis intuían que no duraría más con Aleska Génesis?

Recordemos que el mexicano se mostró perdidamente enamorado de la venezolana desde que entró a La Casa de los Famosos 4. Sin embargo, en ese momento no fue correspondido.

El interés amoroso de Aleska Génesis se dio prácticamente al final de la competencia, cuando se mostró más receptiva con el ahora conductor de Hoy Día.

Luego de esto, ambos se mostraban bastante felices en las redes sociales, compartiendo y viviendo momentos, que hacían pensar que estaban bien, pero la realidad fue muy distinta cuando el pasado domingo anunciaron que rompieron.

En medio de todo el revuelo, el también modelo publicó un video en el que aseguraba que su ex no lo usó y que simplemente no era el momento para estar juntos: “Ahorita, en estos momentos de nuestra vida decidimos tomar caminos diferentes. Ella ahorita está enfocada en su trabajo, yo estoy feliz y contento de estar en una familia tan bonita como Hoy Día, saludos a todos mis compañeros y productores, a mi familia, amigos, todos. Ahorita estamos tomando caminos diferentes, pero eso no quita que hay mucho cariño, amor, hay mucho cariño. Fue una relación de muchas emociones, superbonitas, ustedes la conocieron”.

Además, afirmó: “Lo único que les puedo agregar a ese comunicado es que ella es una gran mujer, un gran ser humano, compartimos momentos increíbles, tiene un corazón hermoso, una familia unida, también superlinda, que me abrió las puertas aquí en Miami cuando llegué, estoy superagradecido con ellos”.

