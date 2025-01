Jimena Gállego revela por qué no entraría a un reality show como ‘LCDLF’

La conductora Jimena Gállego se prepara para conducir el reality show ‘La Casa de los Famosos: All Star’, el exitoso programa de Telemundo que en esta edición especial reunirá a celebridades que participaron en temporadas anteriores. Aunque la conductora confesó que le gustaría formar parte de un reality show, reveló que tiene una limitante.

En una entrevista para MezcalTV, Gállego aseguró que a su esposo no le gustaría que ella participe en un programa de este tipo ya que no podría tener contacto con la conductora. Recordemos que este formato consiste en que un grupo de famosos ingresan a una casa y deben convivir juntos durante varias semanas sin contacto alguno con el mundo exterior, por lo que tampoco tienen acceso a teléfonos u otros artefactos de comunicación.

“Yo soy muy ‘mitotera’, entonces sí me gustaría, entrar a un reality sí me gustaría, me encanta el formato pero mi marido es un problema, porque a mi marido no le late nada. Un día me escuchó decir que sí y me dice ‘la verdad es que no me gustaría nada que entraras a algo así donde no te pueda ver, donde no pueda tener contacto contigo, etcétera’”, dijo la conductora.

Javier Poza, quien debutará como presentador en esta edición del programa, negó tajantemente la posibilidad de que participe en un reality show como ‘La Casa de los Famosos’.

“¡No, rotundo no! ‘Perro viejo’ no aprende truco nuevo, dicen por ahí. La verdad sería como entrar a ‘la boca del lobo’ sabiendo que el lobo me va a tragar”, dijo Poza.

Cada edición de ‘La Casa de los Famosos’ genera muchas emociones entre sus participantes y que impacta directamente en el público. Sin embargo, Jimena Gallego confiesa que se involucra mucho con el programa a nivel emocional por lo que al finalizar el reality show termina agotada física y emocionalmente.

“Es un show del cual termino muy agotada. Al final de cada temporada, si tomas un trapo y lo tiras, esa soy yo, acabo muy agotada emocionalmente y físicamente; pero es como cuando ganas un maratón: estás feliz, lo quieres volver a hacer, nada más que dices ‘denme un mes de descanso’, y sí me pasa, como que un mes no quiero ruido, no veo gente y luego al otro mes ya quiero volver a empezar con todo”, dijo la conductora.

‘La Casa de los Famosos All Star’ se estrenará el próximo 4 de febrero. Aunque los participantes se anunciarán en vivo el día del estreno, ya suenan algunos nombres de famosos que podrían participar en el reality show.

