Terence Crawford no pedirá cláusula de rehidratación, según entrenador

Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador del campeón indiscutido de las 147 libras Terence Crawford, aseguró que no tienen planeado solicitar la cláusula de rehidratación en caso de llegar a un acuerdo para pelear contra el campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos (168 libras) Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde el entrenador aseguró que no le preocupa que Crawford suba hasta las 154 libras para poder enfrentarse contra el tapatío luego que su equipo adelantara que el combate es prácticamente un hecho y se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre como parte de la celebración por la Independencia de México.

“No nos importa un bledo eso. Solo puedes subir hasta cierto punto, y si se pasa, ese es su problema”, expresó el entrenador de Terence en sus declaraciones.

“Lo primero que salió de su boca fue que él quiere la pelea. Si Terence no tiene problema con eso, yo tampoco lo tengo”, agregó BoMac con respecto a la posibilidad de tener cláusula de rehidratación para este combate que marcaría el retiro formal del estadounidense de los cuadriláteros.

Para finalizar, Brian McIntyre realizó una fuerte crítica contra esta cláusula de rehidratación y contra todos los boxeadores que la suelen utilizar al alegar que enfrentan a peleadores mucho más grandes y fuertes que ellos; sostuvo que es una excusa para tomar un descanso y así no terminar siendo superados.

“Eso es una m**rda, es de débiles. Cuando dicen que no puedes subir más de tanto peso. No, hombre, que se jod*n con eso. Esto es boxeo. Yo tengo las habilidades, tú subiste a la báscula, diste el peso, y no importa cuánto regrese después. Aceptaste la pelea, así que entremos al ring y peleemos como hombres, así de simple”, sentenció el entrenador.

