Trevor Bauer no regresa a México y arma sus maletas a Japón

Trevor Bauer no jugará esta temporada 2025 con los Diablos Rojos. El lanzador diestro no volverá a México para buscar el bicampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol luego de que fue anunciado como nuevo pitcher de los Yokohama Baystars, equipo de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

A través de redes sociales, el equipo y Bauer dieron a conocer que el ganador del Cy Young volverá a la pelota nipona luego de su experiencia en 2023, donde se quedó con ganas de lograr un campeonato y mostrar su mejor nivel, el cual sí vivió con los Diablos Rojos.

“Hola a todos mis amigos de Yokohama y en Japón. Estoy emocionado de anunciar que jugaré para las Baystars otra vez esta temporada. Los extraño mucho. La última vez que estuve en Japón no pude dar lo mejor, lo intenté, pero estaba lesionado. No pudimos llegar a la postemporada y ganar un campeonato. Quiero lograr eso en esta ocasión”, dijo Bauer en primera instancia.

“No puedo aguantar a ver toda la energía en el estadio, las celebraciones. Siempre tuvo un gran apoyo, me recibieron muy bien y quiero experimentar eso. En lo personal, estoy en gran forma y significaría mucho ganar el Eiji Sawamura en esta ocasión y tener el Cy Young, sería todo para mí. No puedo esperar para regresar”, agregó Trevor Bauer sobre sus expectativas en esta campaña.

Gracias por todo Nacion Escarlata! Diablos for life 😈🤘🏻I’ll see you guys again https://t.co/2EaohevcGj — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) January 27, 2025

Jugará con el Yokohama Baystars

A su vez, el Yokohama Baystars informó que “Nos gustaría informarles que hemos llegado a un acuerdo con Trevor #バウアー para firmar un contrato de jugador para la temporada 2025. El número del uniforme será 96”.

Trevor Bauer tuvo una actuación destacada con los Diablos Rojos donde rompió varios récords. En su paso por la Liga Mexicana de Béisbol, acumuló 10 victorias en 14 juegos y logró 120 ponches. Además, rompió el récord de más ponches en un juego a nueve entradas en Liga Mexicana de Béisbol con 19.

En septiembre pasado, Bauer confesó que no sabía lo que pasaría en su futuro, pero que no tenía razones para no volver a México, aunque por el momento quería un descanso luego de la temporada.

“No hay ninguna razón por la que no volvería a los Diablos. He disfrutado cada parte de la temporada. Ha sido genial. La organización, la afición, los jugadores, todo eso. Simplemente no sé qué me depara el futuro en este momento”, dijo Bauer en aquella ocasión.

