Administración Trump incluirá a influencers y podcasters en las ruedas de prensa

La administración de Donald Trump anunció una histórica apertura hacia los nuevos medios de comunicación. En su primera rueda de prensa, la portavoz Karoline Leavitt confirmó que la sala de prensa de la Casa Blanca incorporará un área destinada a influencers, podcasters, blogueros y creadores de contenido.

Leavitt explicó que la decisión responde al creciente alcance de estas plataformas. “Abriremos esta sala de prensa a nuevas voces mediáticas que producen contenido informativo y cuyos medios no estén representados en estos asientos”, señaló, urgiendo a los interesados a solicitar credenciales.

El espacio reservado para los nuevos medios estará ubicado en la fila lateral de la sala, tradicionalmente usada por el personal de la Casa Blanca. Este sector, bautizado como el “nuevo asiento de medios”, no afectará los 49 lugares adjudicados a grandes diarios y cadenas televisivas, como The Associated Press, NBC y CNN, que seguirán ocupando posiciones privilegiadas.

Con esta reestructuración, los medios tradicionales continuarán encabezando las ruedas de prensa. La primera pregunta seguirá siendo de The Associated Press, aunque Leavitt adelantó que en esta ocasión también se dará prioridad a Breitbart News y Axios, reflejando “los nuevos tiempos” que menciona la administración.

Además, la portavoz anunció el restablecimiento de las credenciales de prensa para 440 periodistas que habían perdido sus pases bajo el mandato de Joe Biden. Este cambio busca ampliar el acceso a la cobertura de las actividades presidenciales.

La sala de prensa, conocida como James S. Brady Briefing Room, cuenta con una rica historia y 49 asientos designados específicamente para grandes medios. Sin embargo, la llegada de nuevos actores mediáticos marca un giro en las políticas de comunicación del gobierno estadounidense.

Este movimiento representa una señal clara de la administración Trump hacia una mayor inclusión de plataformas digitales e independientes en el ecosistema mediático tradicional.

