Carrasquilla: “La Liga MX ha sido la mejor en la Concacaf”

La llegada del futbolista panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla se ha convertido en todo un suceso dentro de los Pumas de la UNAM para el presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX debido al gran valor que le puede brindar a esta institución; ante este hecho el jugador no ha ocultado el ferviente deseo que tiene para poder brillar dentro de sus filas.

Durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo el jugador reconoció que tomó la decisión de jugar en la Liga MX debido a que es uno de los torneos más fuertes de la Concacaf debido a su alto nivel competitivo y que posee a un número de grandes figuras que le permitirán explotar todas sus habilidades.

“Siento que siempre la liga mexicana ha sido la mejor en la zona (Concacaf), de muchos años la verdad. La MLS ha crecido mucho y últimamente se han formado rivalidades que ponen en duda qué liga está mejor, pero yo tenía la ilusión de vivirla en carne propia y competir en la Liga MX. Creo que con el tiempo que pasé ya pude experimentar la MLS y siento que un cambio es positivo”, expresó.

Carrasquilla afirmó que llega con la mentalidad de trabajar muy duro para poder convertirse en todo un referente de la institución universitaria para poder ayudarlos a ganar el título de campeón del torneo Clausura 2025; esto claro iniciando con el paso de avanzar a la Liguilla de la Liga MX.

“Trabajando, creo que es la única manera de cambiar la historia. Me he encontrado con un grupo que me ha sorprendido porque son muy unidos. Hay una sencillez que es esencial para lograr grandes cosas. Entonces de mi parte será prepararme de la mejor manera y dar lo mejor de mí porque yo sé que los compañeros también tienen ese deseo y tienen esa hambre de ir por la copa. Tanto individualmente como grupalmente tengo que hacer mi parte y creo que todos juntos podemos lograr cosas importantes”, dijo.

“La verdad es que estoy muy contento por mi llegada a Pumas. El recibimiento fue muy positivo, más de lo que me esperaba. No sabía cómo se manejaba todo en la Liga MX y la verdad es que estoy sorprendido. Estoy trabajando duro para pronto estar con el equipo en el campo y tengo mucha ilusión de tener mis primeros minutos”, agregó.

Salto a Europa

Para finalizar, Adalberto Carrasquilla habló sobre las críticas que recibió desde Panamá al considerar que no debía jugar en la Liga MX y que por el contrario debió aprovechar su gran momento para dar el salto a Europa; a pesar de esto él se siente cómodo con su decisión.

“Yo respeto su opinión. De pronto esos comentarios vienen de la gente que me tiene cariño en Panamá y yo la verdad quisiera que entendieran que muchas veces el futbol es de oportunidades. Yo he estado esperando durante mucho tiempo una oportunidad en Europa, a la mitad del año pasado casi se concreta, pero las cosas no se dieron. Ahora encontré una situación donde sentí que era una mejor oportunidad para seguir creciendo y acercarme más a ese sueño que tengo”, concluyó.

