“Derecho a guardar silencio” y “no firmar nada”: consejos a inmigrantes de NYC ante ‘La Migra’

Este lunes el presidente Donald Trump cumplió su primera semana como nuevo jefe de la Casa Blanca, y las detenciones de inmigrantes indocumentados en todo el país confirman lo manifestado por el mandatario en su discurso de posesión: su norte serán “las deportaciones masivas”.

Los arrestos y detenciones por parte de ‘La Migra’ a nivel nacional, han ido en crescendo en los últimos 7 días, pasando de, un poco más de 300 durante el martes, a casi 1,500 el domingo pasado, cifra que según fuentes confidenciales de Inmigración, sería la meta diaria en la era Trump, cifra muy por encima del promedio de detenciones durante el gobierno Biden, cuyo último año fiscal reportó un total de 113,431 arrestos administrativos en todo Estados Unidos, representados en 310 cada día.

Historias de detenidos, no solo inmigrantes sin papeles, sino incluso casos como el ocurrido en la redada en una venta de pescado en Newark, Nueva Jersey, donde ‘La Migra’ detuvo también a dos ciudadanos, tras no verificar plenamente su estatus migratorio, tiene a indocumentados neoyorquinos, beneficiarios de alivios temporales como DACA, migrantes con parole (Libertad condicional para pelear su caso en la corte), solicitantes de asilo y hasta residentes, con el corazón latiendo a mil por minuto.

Y es que durante su primera semana en el gobierno, el presidente Donald Trump, ha emitido 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración, en su afán por pavimentar una ruta que le permita ponerle alas a lo que define como “la operación de deportación más grande de la historia”, sin importar sin ello significa separar familias. “Mi objetivo es detener tantas amenazas a la seguridad pública y nacional como sea posible y pasar después a otras prioridades”, dijo el Zar de la frontera Tom Homan.

Los movimientos que adelanta el gobierno de Trump a toda máquina, tienen “espantados” a inmigrantes como Esperanza González, quien no tiene papeles, y vive en la Gran Manzana desde el 2005, fecha en que nacieron sus dos hijos gemelos en un hospital de Queens.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros. Trump nos tiene hechos un manojo de nervios a todos, no solo a los que somos indocumentados sino a cualquiera que no sea blanquito o que parezca latino o inmigrante, como a mis hijos”, comenta la madre colombiana, al tiempo que revela que su “miedo” ha aumentado con mucha desinformación y rumores en redes sociales y entre sus vecinos. “Yo he escuchado que ‘La Migra’ se metió a la Roosevelt, que vieron a gente del ICE pidiendo papeles en Fulton, que se llevaron a un señor en Times Square. Hay mucho miedo pero también hay mucha desinformación. Y lo peor es que no sé qué hacer si me para ‘La Migra'”.

Y entendiendo precisamente ese temor evidente que está empezando a apoderarse de comunidades inmigrantes en la Gran Manzana, organizaciones de apoyo y defensores de inmigrantes de Nueva York, como la New York Immigration Coalition (NYIC), están haciendo un llamado a la calma. Pero ante todo, un llamado a informarse. El mensaje principal es que inmigrantes que viven en los cinco condados y en otras partes del estado entiendan que aunque estén aquí sin un estatus migratorio definido, o con beneficios temporales, todavía tienen derechos que deben ser respetados. Eso funcionará como escudo para responder a eventuales interacciones con ‘La Migra’.

Así lo manifestó este lunes la directora legal de la NYIC, Rosanna Eugenio, durante la presentación de una hoja informativa sobre los efectos que pueden tener varias de las acciones de la administración Trump dirigidas a comunidades inmigrantes, que son inmediatas y pueden ser devastadores para muchas familias.

“Lo primero que hay que entender es que todavía tenemos reglas y hay derechos para cada inmigrante. Pero cada quien, de manera muy personal, debe evaluar el nivel de riesgo que tiene en este momento. Por ejemplo, un ciudadano o un residente tiene menos riesgo, pero si es alguien que ha tenido casos criminales o tiene órdenes de deportación, tiene más riesgo. Por eso hay que tener esas conversaciones honestas con la familia y con abogados de confianza”, dijo la experta legal. “Cada uno tiene que entender bien cuál es su propio riesgo, porque eso es lo que va a indicar qué tipo de decisiones debe tomar si se encuentra con alguien de ICE”.

La directora legal de la NYIC, Rosanna Eugenio. Foto Edwin Martinez

La abogada agregó que, por ejemplo, si alguien está en un proceso de ajuste de estatus o de obtención de un alivio migratorio, debe informarse bien sobre su proceso para saber qué tipo de documentación mostrar si es parado por ‘La Migra’, o si es mejor no mostrar nada.

“En general, queremos que la gente sepa que tiene el derecho a preguntar si está siendo arrestado, si se puede ir y si le dicen que no tiene el derecho a no decir nada, mantener silencio y llamar a su abogado. Va a depender de cada caso. Lo que si pedimos que no hagan, por nada del mundo, es firmar ningún papel, porque pueden ser documentos donde se autoriza agilizar la deportación”, dijo la defensora.

Otras acciones que recomiendan es mantener la calma en los eventuales encuentros con agentes de Inmigración, pedir que presenten documentos judiciales que autoricen requisar maletas, no mostrar nunca documentos falso, no correr si son parados, y si llegan a las casas no abrir.

“Para algunos tiene sentido cargar documentación real para mostrar, para otros no, depende del riesgo, eso es individual. Eso hay que confirmarlo con un abogado: por ahora no es posible decir nada general mientras entendemos bien qué busca el gobierno”, dijo la abogada, explicando además que incluso si alguien es detenido, no puede ser deportado de un día a otro.

“Hay leyes que advierten que hay procesos que se necesitan llevar a cabo antes de deportar a alguien, si hay alguien que ha estado aquí mucho tiempo, y es la primera vez que tiene contacto con las autoridades. Los inmigrantes en esas situaciones, tienen su derecho a presentar un caso para defenderse en contra de la deportación”, mencionó la directora legal de la NYIC.

“Por eso, en esos casos, si hay una detención, se le debe expresar a los oficiales de ICE o quien sea que lo detenga que quiere seguir adelante con un proceso, que quiere pelear su caso”, dijo Eugenio. “E incluso, si tiene menos de dos años aquí, y tiene miedo de regresar a su país, ese miedo debe ser expresado a los oficiales después de la detención para tener una manera de presentar un caso”.

Margareth Martin, codirectora de la división de inmigrantes y servicios de refugiados de la organización Caridades Católicas, también advirtió que es vital que los inmigrantes se informen sobre sus derechos e insistió que si alguien es abordado por agentes de ICE, es legal no responder a sus preguntas ni requerimientos.

“El consejo que estamos dando a la gente es que cuando venga ICE o cualquier autoridad les manifiesten que están invocando el derecho a permanecer callados y no responder sus preguntas no muestren documentos, no tienen por qué hacerlo, no permitan que les revisen sus maletas y pertenencias si no tienen una orden judicial y si son detenidos o arrestados llamen a un abogado”, dijo la defensora. “Ellos no tienen derecho a requisar sin una orden. También, si la gente se siente más segura grabando la diligencia, pueden hacerlo, siempre y cuando no interfieran con el procedimiento”.

Murad Awawdeh, director de la organización New York Immigration Coalition, también aprovechó para hacer un llamado a las comunidades para que trabajen juntas defendiéndose unos a otros en los momentos turbulentos que ya comenzaron.

“Este el momento de juntarnos y pelear juntos para defendernos”, dijo el defensor, quien recordó que son varias las organizaciones que tienen en sus sitios de internet material, incluso en español, donde los inmigrantes pueden conocer mejor sus derechos y la manera de actuar ante eventuales encuentros con “La Migra”.

“Comprender sus derechos es el primer paso para protegerse a sí mismo y a su comunidad. Hay que conocer los recursos esenciales de Conozca sus derechos, que describen qué hacer durante los encuentros con agentes de inmigración, ya sea en su hogar, en el trabajo o en público”, aseguró la organización ACLU, al tiempo que advirtió que esos recursos incluyen información fundamental sobre protecciones legales, cómo responder con calma y seguridad, y qué debe evitar decir o hacer.

Margareth Martin, codirectora de la división de inmigrantes y servicios de refugiados de la organización Caridades Católicas. Foto Edwin Martinez.

Los expertos advierten también que hay que entender que las órdenes ejecutivas firmadas por Trump cambian reglas de juego que hay que entender.

Bajo la administración Biden la prioridad era la detención y deportación de ciertas categorías de inmigrantes, incluidos aquellos que la administración determinó que representaban un riesgo para la seguridad pública. Pero al eliminar esa priorización, bajo la actual administración cualquier persona que esté presente sin autorización legal en los Estados Unidos, independientemente de sus vínculos comunitarios, vínculos familiares o cuánto tiempo haya vivido aquí, será un objetivo para ICE.

El gobierno actual también ordenó ampliar la deportación y la detención aceleradas a nivel nacional y agilizar las deportaciones, incluso para aquellos con estatus temporal, lo que permite a los oficiales del DHS deportar a personas sin una audiencia judicial o acceso a un abogado.

Anteriormente, la deportación acelerada solo se aplicaba dentro de las 100 millas de la frontera, pero ahora se ha ampliado a cualquier parte del país. Ahora, cualquier no ciudadano que se encuentre en cualquier parte de los Estados Unidos y que no pueda demostrar que ha estado en el país durante más de dos años puede ser deportado de inmediato, a menos que exprese temor de ser perseguido si regresa a su país.

Otra de las órdenes ejecutivas permite a las autoridades de inmigración detener a las personas “en la medida permitida por la ley”, lo que aumentará drásticamente el número de personas en las instalaciones de ICE y Aduanas y Protección Fronteriza, que a menudo tienen condiciones crueles e inhumanas.

Además, a las personas detenidas por inmigración no se les garantiza el acceso a un abogado u otras protecciones proporcionadas a las personas en el sistema legal penal. Los neoyorquinos arrestados por ICE en la comunidad o en un control de ICE podrían ser detenidos en cualquier parte del país y puestos en un sistema nacional ampliado de detención.

Conozca sus derechos en estas páginas informativas confiables