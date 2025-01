Lista completa de celebridades que le dijeron que no a La Casa de los Famosos All-Stars

Guty Carrera, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Cristina Porta, Ariadna Gutiérrez, Natalia Alcocer, Cristina Eustace, Nicky Chávez y Osvaldo Ríos son algunos de los famosos que supuestamente recibieron una invitación para ser parte de esta edición espacial de La Casa de los Famosos All-Stars pero que rechazaron entrar. Muchos de los que dijeron que no, han priorizado su salud mental y por esto mismo no han aceptado ser parte del proyecto, mientras que otros simplemente sienten que acaban de salir de la casa y no se sienten listos ni cómodos con volver a entrar y ser parte de este nuevo experimento social que entretiene a millones de televidentes hispanos.

Daniela Navarro se enfrenta a Paulo Quevedo en “La Mesa Caliente”, en defensa de Maripily Rivera

De momento se supone que sí están confirmados para entrar Lupillo Rivera, Adrián Marcelo, Alfredo Adame, Laura Bozzo, Paulo Quevedo, Luca Onestini, Samira Jalil, Paty Navidad, Manelyk González, Niurka Marcos, Nacho Casano, Brenda Zambrano, Salvador Zerboni y Dania Méndez. Y junto a ellos, al menos cuatro famosos más, pero ninguno de ellos ex habitante.

Los cuatro nuevos habitantes, según rumores, además de Luca Onestini son: Erubey de Anda, Rosa Caiafar, Valentina Valderrama y Varo Vargas.

Vale decir que también es posible que Julia Gama y Rafael Nieves entren y así entonces tendríamos un total de 20 famosos, pero los verdaderos nombres posiblemente los conozcamos hasta el día del estreno, porque para estar fechas, en las ediciones pasadas, Telemundo ya había confirmado al menos a cinco celebridades para promover la edición correspondiente. Junto a ellos también podría conforma esta nueva edición Daniela Navarro. Con ella, el pasado “cuarto lila” de la segunda temporada contaría con sus habitantes más emblemáticos.

¿Patricia Corcino será parte de La Casa de los Famosos All-Stars?

Sería sin lugar a dudas el único equipo de todas las temporadas que reingrese, aparentemente completo, porque este lo conformaron desde el día uno: Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Daniela Navarro, Rafael Nieves y Julia Gama. Claro, dentro de su cuarto también contaron con Brenda Zambrano y Eduardo Rodríguez, sin embargo, de ellos dos solo se habla de un posible ingreso de Zambrano, y es que aparece confirmada en varias listas, pero aún no hay nada claro de parte de su equipo. Mientras que otras creadoras de contenido, como ella, ya confirmaron ser parte de esto, y aquí nos referimos a Manelyk y Dania.

De momento todo parece indicar que los fans tendrán todo claro hasta que La Casa de los Famosos All-Stars abra sus puertas.

