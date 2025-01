Oficinas de control de inmigración de NY y NJ ahora tienen cupos, informe dice que hay 75 arrestos diarios

La iniciativa de “deportación masiva” del presidente republicano Donald Trump, que tuvo su inicio en el área metropolitana de Nueva York, incrementaría significativamente con las nuevas cuotas que, de acuerdo con lo que se informa, la Casa Blanca puso en funcionamiento el fin de semana.

Cada puesto de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); 25 repartidos por todo la nación, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey; tendrían que llevar a cabo 75 arrestos todos los días según las nuevas cuotas establecidas, dice un informe de The Washington Post. El rotativo citó cuatro fuentes con conocimiento de la directiva y que afirmaron que se dictó el sábado.

Si se cumplen las mencionadas cuotas, la cifra de detenciones diarias de ICE en todo el país aumentaría a más de 1,800, muy por encima del recuento habitual de la agencia.

En septiembre del año pasado, el último mes del que hay datos disponibles, ICE capturó a unas 282 personas al día, y cinco diarias en la Gran Manzana. En 2023, ICE arrestó a unas 415 personas por día, y a cerca de 24 personas en la ciudad de Nueva York.

Asimismo, anunciaron la semana pasada que habían hecho 2,681 apresamientos en los primeros cinco días del segundo mandato de Trump, incluyendo casi 1,000 el domingo. No hubo señales inmediatas de que más de un puñado de detenciones de la primera semana se realizaron en el área metropolitana de Nueva York, aún no se ha hecho un recuento exhaustivo.

Tres personas fueron arrestadas el jueves en medio de una operación de cumplimiento de la ley en un distribuidor de mariscos en Newark, de acuerdo con la oficina del alcalde de Newark. Un video de las cámaras de seguridad mostró a los agentes de ICE registrando un edificio de apartamentos en West New York.

Asimismo, la policía de Asbury Park confirmó que ICE “realizó operaciones”, dentro de la comunidad de Jersey Shore, el lunes, informo Gothamist.

El ex analista de programas de gestión del ICE en Nueva York, Scott Mechkowski, expresó en una entrevista que las cuotas requerirían “un cambio total en los recursos”. Añadió que “lo primero es el espacio para camas”, lo que se traduce que la agencia necesitará más capacidad de detención para acomodar a los detenidos.

Se estima que en el año 2022 el estado de Nueva York alberga a cerca de 672,000 inmigrantes sin estatus legal, incluyendo 412,000 en la ciudad de Nueva York. Gran parte de esos inmigrantes (52%) han vivido en la nación norteamericana por más de 10 años, dicen los datos del Centro de Estudios Migratorios.

En este sentido, el “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, prometió atacar primero a los criminales e integrantes de pandillas durante la deportación masiva.

De acuerdo con el informe de The Washington Post, las cuotas se instauraron porque el magnate neoyorquino se ha mostrado decepcionado con las acciones de control de ICE. El artículo afirmaba que los administradores serían “responsabilizados” por no cumplir con las metas, lo que causó preocupación de que los oficiales de control detendrían a otros, más allá de la prioridad declarada a los criminales, para cumplir sus cuotas.

El mandatario estadounidense ha prometido que se pondrá en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.

Según un documento de octubre del American Immigration Council, un grupo de derechos y políticas de inmigración, tendría un costo aproximado de $88,000 millones de dólares al año y causaría una pérdida de entre el 4.2% y el 6.8% del PIB anual del país.

Sigue leyendo: