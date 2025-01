Omar Chávez quiere la revancha contra el Chino Rodríguez

El boxeador mexicano Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César Chávez, rechazó la decisión de los jueces que dieron como vencedor a Misael ‘Chino’ Rodríguez en el combate que disputaron este fin de semana al afirmar que él logró superar con creces a su rival; ante este motivo tomó la decisión de exigir la revancha contra su compatriota.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Zanfer, donde aseguró que el enfrentamiento disputado en San Luis Potosí resultó ser una verdadera lucha de poder; a pesar de esto considera que hizo lo suficiente para quedarse con la victoria a pesar de lo visto por los jueces.

“La verdad, mis respetos para el Chino, hizo una buena pelea. Siento que gané, pero los jueces la vieron de otra manera. Al final pienso que fue una pelea muy entretenida y muy pareja, siento que yo gané, pero bueno, fue una buena pelea”, expresó.

“La verdad no sé, debo verla, pero creo que fue una pelea muy pareja. La verdad que Chino Rodríguez hizo una muy buena pelea, pero pienso que gané”, agregó el peleador mexicano con respecto a la cantidad de rounds que terminó ganando en el enfrentamiento.

Con respecto a la posibilidad de una revancha, el mexicano aseguró que quiere tener la posibilidad de iniciar un camino para luchar por un título mundial, por lo que desea aprovechar la revancha para lograr el objetivo.

“Pues me gustaría que fuera la revancha, la verdad. Para la gente fue una buena pelea, pero eso ya no está en mí. El réferi tampoco me dejó trabajar, me estuvo criticando mucho el codo. El Chino Rodríguez me estuvo pegando toda la noche detrás de la cabeza, pero yo no me quejo, soy un peleador que peleo”, concluyó el peleador

Recordemos que este es el primer combate oficial entre Omar Chávez y Misael Rodríguez luego de haberse postergado su primera pelea ante la negativa del equipo del ‘Chino’ en enfrentar al hijo de la leyenda azteca al superar el peso estimado el mismo día del combate.

Sigue leyendo:

–Pitbull Cruz revela sus motivos por los que se cayó la pelea contra Ryan García

–Terence Crawford no pedirá cláusula de rehidratación, según entrenador

–Equipo de Terence Crawford confirma la pelea contra Canelo Álvarez