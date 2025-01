Aleska Génesis muestra su radical cambio de apariencia

Aleska Génesis se encuentra en un momento crucial de su vida. A tan solo una semana de dar a conocer su separación de Clovis Nienow, ella decidió dar un paso hacia adelante en su vida personal, y marcar este nuevo capítulo con una transformación en su imagen. Esta decisión refleja una búsqueda de renovación y empoderamiento.

La transformación de Aleska se hizo evidente a través de sus redes sociales, donde compartió un video que muestra su nuevo look. La modelo dejó atrás su melena corta para optar por extensiones largas y rubias, acompañadas de ondas suaves y una base oscura, una creación del talentoso estilista Jonathan Carrodeguas.

“Estoy amando este nuevo look. Volví a mi cabello largo. Vamos a ver por cuánto tiempo me quedo con este look y estoy amándolo de verdad. He visto a mi team súper activo, he visto a las malas que ahora son brilleskas. De verdad que muchas gracias por todo el amor que han dado. Ustedes me llenan de fuerza y de muchos corazoncitos amarillos”, mencionó en Instagram.

Este cambio de imagen es un testimonio de su deseo de cambio y un símbolo visual de su resiliencia y capacidad de adaptación. Las extensiones largas y el nuevo estilo evocan una sensación de frescura y vitalidad, sugiriendo que Aleska está lista para enfrentar lo que el futuro le depara con confianza.

La respuesta de sus seguidores ha sido abrumadoramente positiva. Aleska ha recibido un cariño incondicional de su comunidad en redes sociales, quienes han estado presentes y apoyándola durante este proceso de separación. Este tipo de apoyo resalta la importancia de la comunidad en momentos de cambio personal. Los seguidores celebraron su nueva apariencia y se unieron en solidaridad.

El video de Aleska se acompaña de la canción “Mala” de Belinda, una elección que resuena con su mensaje de empoderamiento femenino. La letra de la canción sirve como un himno para aquellas mujeres que han enfrentado críticas y juicios en algún momento de sus vidas. Al elegir esta melodía, Aleska reafirma su postura ante quienes puedan haberla juzgado, y en su lugar, invita a la aceptación y la confianza en sí misma.

