Ángela Aguilar casi abandonó una entrevista tras incómoda pregunta sobre Cazzu y Nodal

La cantante Ángela Aguilar volvió a ser blanco de polémica luego de que trascendió que por poco abandona una entrevista cuando le preguntaron por el escándalo que protagonizó por su relación con Christian Nodal, quien había roto con la cantante argentina Cazzu tan solo dos semanas antes.

Ángela Aguilar asistió a una entrevista en junio de 2024 con Said García Solís en el programa Don Cheto al aire. En aquel momento el escándalo estaba muy reciente por lo que el conductor trató de ahondar sobre este tema.

Según dijo García Solís en el podcast No mames de Mono Miguel sin filtro (YouTube) el problema en realidad ocurrió con la mánager de Ángela Aguilar. El conductor dijo que la manager interrumpió la entrevista cuando le preguntó a la cantante sobre cómo se sentía en medio de toda la controversia.

“Se metió en la entrevista cuando le dije ‘oye, la gente te está atacando mucho después de lo de la argentina y después de varias cosas [refiriéndose a la polémica con Cazzu y Nodal], ¿qué le dices a la gente?¿Cómo estás tú?’”, relató.

García Solís aseguró que Ángela quiso responder, aunque estaba incómoda. Sin embargo, su manager interrumpió y dijo que se acabó la entrevista.

“Como [Ángela] empezó a querer contestar, le dije ‘solo quiero saber cómo estás y qué le dices a la gente’, y se metió Lucía y me dijo ‘no le puedes preguntar eso y se acabó la entrevista’”, continuó. “Ángela dijo [a Lucía] ‘espérate, espérate’ y contestó algo lógico”.

Esta actitud molestó al conductor quien decidió reclamar a la manager de la cantante después de finalizado el programa.

“Terminando la entrevista fui con Lucía y le puse un gritadón y le dije ‘en mi programa no vuelves a decir que ya se acabó la entrevista. Las únicas personas que deciden cuando se acaba la entrevista somos Don Cheto o yo. Y la próxima vez que me vayas a traer a una artista o la traes preparada para que conteste o no la traigas’.

Asimismo aclaró que su disgusto no fue con Ángela Aguilar, sino con su manager. “Nunca le dije que odiaba a Ángela; ni traté mal a Ángela, ni fue mal con Ángela”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando de su matrimonio luego de que contrajeron nupcias dos meses después de confirmar su relación. A pesar de las críticas y el escándalo que protagonizaron, ambos artistas viven su idilio sin hacer caso a los malos comentarios.

